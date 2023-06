A- A+

Futebol Criciúma perde para o Juventude, e Sport termina rodada no G-4 da Série B Mesmo com dois jogos a menos, clube pernambucano está entre os quatro que garantem o acesso à Série A

Com dois jogos a menos, o Sport está oficialmente no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o término da 11ª rodada na tarde desta quinta-feira (8), o Rubro-negro viu o Criciúma tropeçar dentro de casa para o Juventude e estacionar na 5ª colocação. Leão e Tigre somam 20 pontos, mas os pernambucanos levam vantagem no saldo de gols, segundo critério de desempate.

Jogando no Heriberto Hülse, o Criciúma perdeu para o Juventude por 1x0. O gol da equipe gaúcha foi marcado por Rodrigo Rodrigues, aos 30 minutos do segundo tempo. O resultado levou o time de Caxias do Sul para a 8ª colocação, agora com 18 pontos e cinco vitórias consecutivas na Segundona.

Outro time que também poderia tirar o Sport do G-4 nesta rodada era o Mirassol. Também na quarta-feira, os paulistas entraram em campo depois do Leão. Contudo, no Rei Pelé, foram derrotados pelo CRB, por 2x0.

Depois de vencer o Avaí, o Sport volta a entrar em campo neste final de semana. No domingo, encara a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 11h, pela 12ª rodada.

