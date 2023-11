A- A+

Série B Criciúma vence ABC, no Heriberto Hülse, e Sport deixa o G-4 da Série B a três rodadas do fim No jogo que fechou a 35ª rodada, catarinenses venceram o Elefante por 1x0

Depois de 17 rodadas, o Sport está fora do G-4 da Série B. No duelo que fechou a 35ª rodada, o Criciúma venceu o já rebaixado ABC, por 1x0, na noite desta terça-feira (7), no Heriberto Hülse, e chegou aos 60 pontos, assumindo a segunda colocação. Após ser derrotado pelo Mirassol na última sexta-feira, o Rubro-negro pernambucano estacionou nos 59 pontos e caiu três posições na tabela, ocupando agora a quinta posição e vendo a pressão aumentar na busca pelo retorno à elite.

Esta é a segunda vez que o Sport deixa a zona de acesso à Série A nesta edição da Segundona. No primeiro turno, após entrar no G-4 na 9ª rodada, o time de Enderson Moreira ficou abaixo do quarto lugar ao ser derrotado pelo Vitória, na Ilha do Retiro, por 2x1, na 18ª rodada. No compromisso seguinte, venceu o Sampaio Corrêa, em São Luís, por 2x1, e não havia saído mais da parte classificatória da tabela.

Agora, o Sport volta a deixar o grupo dos quatro primeiros em momento decisivo. Faltam apenas três rodadas para o término da competição nacional. Mas, apesar da desvantagem de pontos em relação aos quatro primeiros, o Leão da Ilha do Retiro depende apenas de si para conseguir o objetivo. Isso porque nesta sexta (10) tem confronto de "seis pontos" perante o Atlético-GO (60), às 21h30, no Recife, pela 36ª rodada. Vencendo a equipe goiana, automaticamente retorna ao G-4, indo a 62 pontos e abrindo dois em relação ao Dragão.

Além do Atlético-GO, o Sport ainda pega outro adversário direto na luta pelo acesso: o líder Vitória (66), em Salvador. A expectativa, porém, é que o clube baiano chegue ao embate já com a vaga na Série A garantida. Atualmente, sete pontos separam os rubro-negros na tabela. Além do Leão da Barra, o Sport encara o Sampaio Corrêa, em jogo que fecha sua participação na Série B, na Ilha do Retiro. Os maranhenses brigam para fugir da degola.

Veja também

Futebol Lula recebe visita de Gui, torcedor "xodó" do Vasco; confira o vídeo do encontro