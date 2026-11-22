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Série B Criciúma vence Fortaleza e fica a um empate do acesso à Série A 2027 Leão do Pici joga próxima partida em casa e precisa de uma vitória por qualquer resultado pela vantagem de melhor na campanha durante a fase de classificação

Na disputa direta por uma vaga de acesso à elite nacional em 2027, o Criciúma largou na frente ao vencer por 1 a 0 o Fortaleza, neste domingo (22) à tarde, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

Agora o time de Santa Catarina ficou em vantagem no playoff e depende de um empate no jogo de volta para carimbar seu passaporte de acesso ao Brasileirão.

Para reverter a situação, o Fortaleza vai ter que vencer o segundo jogo, por qualquer placar, porque tem vantagem da igualdade no placar agregado por ter melhor campanha na fase de classificação (65 a 62 pontos).

O confronto decisivo está marcado para a Arena Castelão no próximo sábado (28).

O jogo

Sob a temperatura quente de 25 graus e com as arquibancadas cheias, o Criciúma logo tratou de tomar as iniciativas ofensivas.

Em 15 minutos, finalizou três vezes no gol, exigindo boas defesas do goleiro João Ricardo. Na melhor chance, o zagueiro César Martins cabeceou à queima roupa e o goleiro espalmou de forma espetacular.

Passado este momento de pressão inicial, já esperado, o Fortaleza conseguiu respirar. Contudo, sem força para chegar no ataque, nem mesmo nos contra-ataques.

Levou susto aos 40 minutos, quando a bola tocou no ombro de Cazal e os catarinenses reclamaram de pênalti. O VAR concordou com a decisão do árbitro gaúcho Rafael Rodrigo Klein.

No início do segundo tempo aconteceu um lance curioso.

Após um estourão da defesa, o lateral Marcelo Hermes, do Criciúma, escorregou ao tentar andar para trás e deixou o Fortaleza armar um perigoso contra-ataque. Quase saiu o gol, desperdiçado por Cantillo.

Mas quis o destino que aos oito minutos, o mesmo lateral marcasse o gol. Após levantamento na área, a bola foi rebatida e caiu nos pés de Hermes que chutou forte. A bola desviou e entrou no ângulo esquerdo de João Ricardo. Festa pelo gol e pelo seu 224º jogo com a camisa do Tigre Carvoeiro.

O técnico Juan Vojvoda, do visitante, logo tratou de fazer três substituições de uma só vez, com as entradas dos atacantes Luiz Fernando e Nathan Fogaça, além do meia Lucas Crispim.

Aos 17 minutos, a torcida festejou muito o gol marcado por Marcinho, mas o VAR anotou um possível impedimento no lance, quase imperceptível, de Waguininho.

A frustração pelo gol anulado serviu como uma ducha de água fria no jogo.

O Criciúma passou a sentir importante a vantagem mínima, enquanto o Fortaleza percebeu que se sofresse o segundo gol poderia complicar o seu objetivo no segundo jogo. O placar não mudou mais.



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