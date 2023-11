Criciúma encara o Guarani em jogo decisivo que pode complicar o Sport; veja onde assistir

A- A+

O Criciúma visita o Guarani nesta terça-feira (14), às 19h, no Brinco de Ouro, em Campinas, buscando desbancar o líder Vitória e conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre, atualmente em terceiro lugar na tabela, com 60 pontos, quer aproveitar o momento positivo, vindo de três vitórias consecutivas, enquanto o Bugre não vence há cinco jogos. Uma vitória catarinense pode complicar a situação do Sport, atualmente fora do G4, na quinta posição, também com 60, mas com duas vitórias a menos.

A partida pode definir o título da Série B. O Vitória, já garantido na elite do futebol brasileiro, observa atentamente, podendo celebrar antecipadamente caso o Criciúma não vença. O Tigre, com 60 pontos, nove a menos que o Vitória, ainda mantém esperanças de alcançar o primeiro lugar, mas precisa vencer os três jogos restantes. Além da disputa pelo título, a partida também impacta o G4, com o Guarani em nono lugar, buscando se aproximar do topo da tabela.

De acordo com as estatísticas do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualmente, a equipe catarinense possui 77% de chance de subir de divisão, enquanto o Sport, empatado em pontos mas fora da zona de classificação, tem apenas 37,7%.

Onde assistir: SporTV e Premiere

Horário: 19h

Prováveis escalações:

Guarani: Pegorari; Diogo Matheus, Walber, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Régis; João Victor, Bruninho e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

Criciúma: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Arilson, Barreto, Claudinho e Fellipe Mateus; Hygor e Eder. Técnico: Cláudio Tencati

