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Futebol Criciúma x Náutico: confira escalações e onde assistir Confronto entre catarinenses e pernambucanos será neste sábado (25), no Heriberto Hulse, pela Série B do Campeonato Brasileiro

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Durante dois meses, o noticiário do Náutico bateu na tecla da reação. Jogo após jogo, com o jejum de vitórias aumentando, a necessidade de se recuperar para não entrar na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro era evidente. Agora, vindo de um triunfo por 2x1 diante do Londrina, no Esportes da Sorte Aflitos, o Timbu, na 13ª posição do torneio, com 24 pontos, foca em outra palavra na abertura do segundo turno: crescimento. Caminho que passa por uma vitória perante o Criciúma, neste domingo (26), no Heriberto Hulse.

Mudanças

Para o confronto, o Náutico pode ter a estreia do atacante argentino Borasi. O jogador foi regularizado e deve integrar a lista de relacionados para o confronto. Na frente, vale lembrar, o Timbu segue sem Vinícius, com lesão muscular na coxa esquerda, Paulo Sérgio, ainda entregue à fisioterapia por conta de problemas musculares, além de Júnior Todinho, com lesão grau três também na coxa esquerda.

No meio, Dodô, com lesão grau um na coxa, também está fora. Na lateral esquerda, Igor Fernandes recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Matheus Ribeiro pode ser improvisado no setor. Caso queira colocar um atleta da posição, o técnico Hélio dos Anjos tem as opções de Luiz Paulo e Léo Jance. Em compensação, a equipe conta com o talento do meia Jean Carlos, autor de duas assistências e um gol nos dois jogos que já disputou desde que retornou ao Náutico.

Na direita, Arnaldo retomou a titularidade no jogo contra o Londrina e deve começar jogando novamente. “Passei por uma lesão que me afastou por um curto período, mas consegui me recuperar para estar em campo quando a oportunidade apareceu e ajudar o Náutico a quebrar essa sequência sem vitórias”, destacou o jogador.

O Náutico não vence o Criciúma como visitante desde 2000. O último e único triunfo do Timbu perante o Tigre longe dos seus domínios foi pela extinta Copa João Havelange, por 2x1. De lá para cá, foram cinco derrotas e três empates.

Criciúma

Enquanto o Náutico luta para não se aproximar do Z4, o Criciúma é um dos candidatos ao título da Série B. Com seis vitórias consecutivas, o Tigre lidera a competição, com 39 pontos. São 14 jogos de invencibilidade ao todo. A equipe é comandada pelo ex-técnico do Sport, Eduardo Baptista.

“Talvez, como treinador, esse seja meu momento mais feliz em Criciúma. Mas não ganhamos nada. Apesar de garantir o título (simbólico) do primeiro turno, isso não vale nada, embora seja muito difícil”, avaliou o treinador.

Ficha técnica

Criciúma

Pedro Santos; Rodrigo, César Martins e Luciano Castán; Willean Lepo, Gui Lobo , Eduardo e Marcelo Hermes; Otero, Fellipe Mateus e Waguininho.Técnico: Eduardo Baptista

Náutico

Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique e Matheus Ribeiro (Leo Jance); Samuel, Luiz Felipe, Wenderson e Jean Carlos; Derek e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Heriberto Hulse (Criciúma/SC)

Horário: 16h

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ). Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Ilbert Estevam da Silva

Transmissão: ESPN e Disney +

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