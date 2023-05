A- A+

Futebol Criciúma x Sport: confira onde assistir e as prováveis escalações do jogo válido pela Série B Bola rola às 21h30 desta quarta-feira (24), no Heriberto Hülse

De olho no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport entra em campo na noite desta quarta-feira (24), pela 8ª rodada. O Leão visitará o Criciúma, às 21h30, no Heriberto Hülse. Se por um lado, o Rubro-negro vem de vitória sobre o Botafogo-SP, por 3x0, na Ilha, o Tigre perdeu para o Ceará, em seu domínio.

Atualmente, três pontos separam o Tigre do Leão na tabela. Enquanto os catarinenses estão na 4ª colocação, com 14 pontos, o clube pernambucano está em 8º, com três pontos a menos. Porém, vale lembrar, que o Sport tem dois jogos a menos no certame - contra CRB e Vila Nova, respectivamente.

Para a partida, o técnico Enderson Moreira terá desfalques. São eles os laterais Eduardo e Igor Cariús, o meia Matheus Vargas, além dos atacantes Labandeira, Paulinho e Edinho.

Sem Edinho, a dúvida fica em quem joga no lado direito do ataque. Titular na última partida, Wanderson não tem agradado e pode perder espaço para Fabrício Daniel, que entrou bem no último jogo e deu uma assistência para um dos gols de Vagner Love.

Onde assistir?

SporTV e Premiere.

Prováveis escalações

Criciúma

Gustavo; Jonathan, Walisson Maia, Matheus Mancini e Marcelo Hermes; Miqueias, Arilson, Fellipe Matheus e Marquinhos Gabriel; Tiago Marques e Felipe Vizeu. Técnico: Claudio Tencati.

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Wanderson (Fabrício Daniel), Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

