A- A+

Série B Criciúma x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações de jogo válido pela Série B Tigre e Leão se encontram neste sábado (4) vivendo momentos opostos no campeonato

No jogo que marca a estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo, o Sport vai até Santa Catarina na tarde deste sábado (4). Às 16h, o Rubro-negro tem compromisso marcado diante do Criciúma, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Heriberto Hülse. As equipes se encontram vivendo momentos completamente distintos dentro da competição.

O Tigre chega ao duelo com 27 pontos, na quarta posição, mas apenas um ponto atrás do líder Vila Nova. O Leão, por sua vez, é o oitavo colocado, com 25 pontos, e busca o resultado positivo para ultrapassar o adversário e subir degraus na classificação.

Enquanto os donos da casa vêm crescendo dentro da Segundona e já somam dez jogos de invencibilidade, os pernambucanos acumulam quatro partidas seguidas sem vencer. Diante dos catarinenses, o Sport ainda tenta encerrar um tabu: o de nunca ter vencido como visitante. Em nove partidas, são sete derrotas e dois empates.

Dal Pozzo chegou ao Sport na última quarta-feira (1º), porém deixou claro que vinha acompanhando o clube nos últimos meses e já identificou falhas na equipe. No decorrer da competição, a tendência é que o Rubro-negro vá ganhando a cara do novo técnico. No entanto, para o duelo deste fim de semana, mudanças devem ser realizadas, sobretudo, diante da solidez do time dirigido por Eduardo Baptista.

"Muitas coisas eu identifiquei, algumas coloquei no treino e outras, com o tempo mais amplo, vou fazer os ajustes. Estou focado neste jogo, porque é o nosso próximo. O Criciúma tem suas características, um técnico que está há mais de um ano lá e uma forma de jogar", salientou.



"Temos que fazer algumas mudanças em cima do adversário, mas respeitando nossas características e o conhecimento que eu tenho em cima de plataformas e variações, além do pouco tempo que tenho. Vamos fortes para este jogo", concluiu Dal Pozzo.

Ainda não se sabe quais alterações o novo treinador leonino decidirá fazer para o embate com o Criciúma. Contudo, para o jogo, Dal Pozzo não conta com atletas suspensos e terá o retorno do meia Carlos de Pena. No revés para o Fortaleza, no Castelão, o meia uruguaio ficou fora da lista de relacionados por estar suspenso. Zé Lucas, que deixou o último jogo com uma entorse no tornozelo, não teve lesão detectada e poderá ajudar o Sport longe do Recife.

Ficha técnica

Criciúma

Airton; César Martins, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Gui Lobo, Jean Irmer e Marcelo Hermes; Otero, Waguininho e Fellipe Mateus. Técnico: Eduardo Baptista.

Sport

Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Fábio Matheus (Zé Gabriel) e Biel; Chrystian Barletta, Iury Castilho (Carlos de Pena) e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Heriberto Hülse (Criciúma/SC)

Horário: 16h

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Fernanda Kruger (MT)

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP)

Transmissão: ESPN e Disney+

Veja também