TÊNIS Criminosos enviam fotos de armas para tenistas profissionais e ameaçam suas famílias caso não percam WTA e autoridades deram suporte para as tenistas e estão investigando os casos

Duas tenistas revelaram ter recebido recentemente mensagens ameaçadoras separadas, incluindo uma foto de uma arma e incitando ataques contra suas respectivas famílias caso não perdessem suas próximas partidas.

A italiana Lucrezia Stefanini, número 138 do mundo, relatou no início desta semana a ameaça que recebeu antes de uma partida no Aberto de Indian Wells, na Califórnia, enquanto a húngara Panna Udvardy, número 95 do mundo, detalhou a mensagem de assédio que recebeu antes de uma partida no WTA 125 de Antalya, na Turquia.

Stefanini, de 37 anos, publicou um vídeo no Instagram na terça-feira narrando a experiência angustiante:

“Recebi uma mensagem no WhatsApp na qual fui ameaçada por causa da minha vitória na partida de ontem. Ameaçaram a mim e à minha família, mencionaram os nomes dos meus pais, o local onde nasci e me enviaram uma foto de uma arma”, disse Stefanini em italiano, segundo a Associated Press.

Stefanini acabou perdendo por 6-4, 4-6, 4-6 na rodada de qualificação na segunda-feira para Victoria Jiménez Kasintseva.

“Estou gravando este vídeo e explicando o que aconteceu porque não acho certo me submeter a essa pressão e desconforto antes de uma partida”, disse ela em seu vídeo, segundo a AP. “Avisei imediatamente a WTA, que me providenciou mais segurança. … Todo o torneio se mobilizou para que eu me sentisse segura. Apesar de tudo, lutei até o fim para tentar vencer minha partida, porque não posso permitir que essas pessoas me intimidem.”





Udvardy, de 27 anos, publicou capturas de tela na manhã de sexta-feira das ameaças escritas, que incluíam imagens de membros da família, além da arma, que estava sendo segurada por um indivíduo não identificado.

Ela disse que as mensagens chegaram no dia anterior, por volta da meia-noite, de um número desconhecido via WhatsApp.

“A pessoa me disse que, se eu não perdesse a partida hoje, ela machucaria membros da minha família. Disse que sabia onde minha família mora, que carros eles dirigem e que tinha os números de telefone deles. Chegou a enviar fotos dos meus familiares e uma foto de uma arma”, escreveu Udvardy no Instagram.

“Receber algo assim foi realmente assustador. Entrei em contato imediatamente com a supervisora da WTA (Associação de Tênis Feminino), enviei as capturas de tela e avisei meus pais. Meus pais, então, entraram em contato com o consulado e, quando acordei hoje de manhã, também falei novamente com a supervisora da WTA. Fui informada de que ameaças semelhantes aconteceram recentemente com outras jogadoras e que acreditam que informações pessoais podem ter vazado do banco de dados da WTA, o que está sendo investigado.”

Udvardy disse que o consulado respondeu prontamente e enviou três policiais ao local onde ela estava casada, o que ela apreciou, e que policiais também foram às casas de seus pais e avós.

Ela disse que apresentou uma queixa à polícia na Turquia após a partida de sexta-feira.

Udvardy derrotou Polina Kudermetova por 6-4, 7-6 nas oitavas de final na quinta-feira, antes de perder para Anhelina Kalinina por 7-6, 7-5 nas quartas de final na sexta-feira.

“Mas quero deixar algo bem claro: isso não é normal. Mesmo como atletas ou figuras públicas, não é aceitável receber ameaças contra nossas famílias, principalmente em nossos números de telefone particulares e acompanhadas de imagens perturbadoras. Não devemos normalizar esse tipo de abuso no esporte”, escreveu ela. “Espero que a WTA continue investigando essa situação com seriedade e tome medidas mais rigorosas para proteger os dados pessoais e a segurança das jogadoras, além de informá-las imediatamente caso haja alguma violação em seu sistema. Nenhuma jogadora deveria ter que lidar com algo assim.”

