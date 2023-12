A- A+

Roubo Criminosos invadem mansão de jogador do City e roubam mais de R$ 6 milhões em joias Grealish havia acabado de comprar propriedade, e família fazia confraternização no momento

Destaque do Manchester City — inclusive na goleada do time sobre o Fluminense, que garantiu o inédito título mundial ao clube inglês —, Jack Grealish teve a casa recém-adquirida invadida por ladrões enquanto sua família realizava uma confraternização de final de ano, pouco dias após o Natal. Segundo o jornal inglês The Sun, cerca de dez pessoas estavam no imóvel assistindo à partida do City contra o Everton, pela Premier League, quando ouviram sons vindos do andar de cima, além de latidos de cães.

A polícia foi chamada para a propriedade, onde estavam, além da companheira de Grealish, os pais, avós e irmãos dela. Até mesmo um helicóptero foi usado para tentar encontrar o criminosos, que, no entanto, conseguiram fugir da propriedade levando com eles cerca de um milhão de libras em joias (mais de R$ 6 milhões).

Por conta da situação, os vizinhos foram orientados a trancaram seus imóveis e permanecerem em suas casas.

"A família está realmente abalada. Levaram muitos relógios e joias. Eles executaram a operação quando o Manchester City estava jogando ao vivo na TV e toda a sua família se reuniu no andar de baixo para torcer por ele", disse um vizinho da propriedade ao The Sun.

Ainda segundo a publicação, as pessoas que estavam no imóvel não chegaram a ter contato direto com os ladrões, que rastejaram pelo imóvel, o que chamou a atenção dos cães que estavam no local e começaram a latir. Imediatamente, a família de Grealish utilizou um alarme de pânico, que emite um alerta para a polícia local, que pouco depois já estava no local.

Veja também

LUTO Morre ex-jogador francês François Bracci, lenda do Olympique de Marselha