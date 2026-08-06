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FUTEBOL Crise ameaça reeleição de Infantino: entenda como funciona o pleito para a presidência da Fifa Dirigente ainda é candidato único, mas rebelião interna abre espaço para o surgimento de adversários antes da votação de março de 2027

A eleição que definirá o próximo presidente da Fifa ganhou um novo componente de incerteza após a crise enfrentada por Gianni Infantino nos últimos dias. Antes considerado favorito absoluto para conquistar um quarto mandato consecutivo, o dirigente ítalo-suíço agora vê crescer a possibilidade de enfrentar adversários na disputa marcada para março de 2027.

Até o momento, Infantino é o único candidato oficialmente inscrito. No entanto, a reação de federações nacionais, confederações continentais e integrantes da própria cúpula da Fifa ao projeto de abertura parcial dos direitos comerciais da entidade alterou o ambiente político nos bastidores do futebol mundial e alimentou especulações sobre o surgimento de novas candidaturas.

Quando será a eleição?

A votação acontecerá durante o 77º Congresso da Fifa, que começa em 18 de março de 2027, em Rabat, capital do Marrocos. O país foi escolhido para sediar o encontro em meio aos preparativos para a Copa do Mundo de 2030, que organizará ao lado de Espanha e Portugal.

Além do congresso, Rabat abriga parte das operações da Fifa no continente africano. O Complexo Mohammed VI, em Salé, reúne a sede da Federação Marroquina de Futebol e escritórios da entidade internacional, tornando-se um dos principais centros administrativos da Fifa.

Como funciona a votação?

Mais de 2 mil representantes participarão do congresso, representando as 211 associações nacionais filiadas à Fifa. Cada federação tem direito a um voto, independentemente de seu tamanho ou tradição no futebol.

Se houver apenas um ou dois candidatos, vence quem obtiver mais de 50% dos votos válidos.

Caso três ou mais candidatos disputem a presidência, será necessário conquistar dois terços dos votos no primeiro turno para vencer imediatamente. Se ninguém atingir esse percentual, o candidato menos votado é eliminado, e novas rodadas são realizadas até restarem apenas dois concorrentes. Na etapa final, vence quem alcançar maioria simples.

A votação é secreta.

Por que Infantino pode disputar um quarto mandato?

Os estatutos da Fifa limitam o presidente a três mandatos consecutivos. No entanto, Infantino considera que sua primeira gestão, iniciada em fevereiro de 2016, não entra nessa contagem por ter sido um mandato extraordinário de apenas três anos, realizado após a saída de Sepp Blatter em meio aos escândalos de corrupção que atingiram a entidade.

Com esse entendimento, o dirigente foi reeleito em 2019 e 2023 e agora busca permanecer no cargo até 2031.

Apoio diminuiu após crise

Até poucas semanas atrás, Infantino contava com amplo respaldo das principais confederações continentais, especialmente da Confederação Africana de Futebol (CAF) e da Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Após a repercussão negativa do projeto que previa abrir parte das atividades comerciais da Fifa para investidores privados, esse cenário mudou. A Uefa liderou a oposição à proposta e, posteriormente, recebeu apoio de outras federações e dirigentes da própria entidade, aumentando a pressão sobre o atual presidente.

Nos últimos dias, aliados próximos, como o secretário-geral Mattias Grafström e o ex-conselheiro Carlos Cordeiro, também se distanciaram da iniciativa, aprofundando a crise política.

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