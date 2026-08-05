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Futebol Internacional Crise na Fifa: plano para enfraquecer Infantino nasce dentro da própria Fifa; entenda Relação com Donald Trump, proposta de vender parte dos direitos comerciais da Copa do Mundo e reação de federações ampliam isolamento do presidente da entidade

A pressão sobre Gianni Infantino atingiu um novo patamar nos bastidores da Fifa. Após meses de desgaste provocado pela aproximação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pela proposta de criar uma empresa para administrar e comercializar os torneios da entidade, o dirigente suíço agora enfrenta resistência de aliados históricos e vê crescer um movimento interno que ameaça seus planos de permanecer no comando do futebol mundial.

O descontentamento começou ainda antes da Copa do Mundo de 2026, mas ganhou força durante o torneio.

Nos bastidores da Fifa, dirigentes passaram a questionar o protagonismo dado a Trump ao longo da competição, desde a cerimônia de abertura até aparições frequentes em eventos oficiais.

A avaliação de parte das federações é de que a imagem institucional da entidade acabou excessivamente associada ao presidente americano.

Outro fator que aprofundou a crise foi o vazamento de informações confidenciais de dentro da própria Fifa.

Entre os episódios mais sensíveis está a divulgação de uma ligação telefônica em que Trump teria solicitado a reversão da expulsão do atacante americano Folarin Balogun durante o Mundial.

Segundo relatos, apenas um grupo restrito de dirigentes tinha conhecimento do contato, o que levantou suspeitas sobre uma articulação interna para enfraquecer politicamente Infantino.

A repercussão foi imediata. Poucas horas depois do episódio, a Uefa voltou a endurecer o discurso contra o presidente da Fifa.

O dirigente da entidade europeia, Aleksander Ceferin, que já vinha criticando decisões recentes da administração de Infantino, liderou uma nova ofensiva política.

O caso também gerou desconforto pela decisão do Comitê Disciplinar da Fifa de tratar o episódio sem consultar todos os seus integrantes, aumentando as críticas sobre a condução dos processos internos.

Nos bastidores, também chamou atenção a revelação do projeto para vender parte dos direitos comerciais das principais competições organizadas pela Fifa, incluindo a Copa do Mundo.

A proposta prevê a criação de uma empresa responsável pela gestão desses ativos, com a possibilidade de venda de participação a investidores privados.

Embora a entidade tenha afirmado posteriormente que não pretende abrir mão do controle da governança nem vender o futebol, a iniciativa provocou forte reação de federações nacionais e confederações continentais.

O movimento acelerou o afastamento de dirigentes que até então sustentavam politicamente o presidente. Segundo interlocutores, Infantino tem buscado conversas individuais para entender o motivo da mudança de postura de antigos aliados.

A avaliação interna é de que os próximos meses serão decisivos para definir sua capacidade de reunir apoio suficiente para disputar um novo mandato.

Enquanto isso, projetos considerados prioritários pela atual gestão, como a ampliação da Copa do Mundo para 64 seleções na edição de 2030 e a consolidação do novo formato do Mundial de Clubes, perderam espaço na agenda política da entidade.

A principal preocupação passou a ser a preservação da estabilidade institucional da Fifa e da liderança de Infantino.

Entre os dirigentes, cresce a percepção de que Aleksander Ceferin pode exercer papel central na reorganização do cenário político internacional do futebol.

O presidente da Uefa mantém influência significativa sobre diversas federações europeias e aparece como uma das principais vozes de oposição à condução da atual administração da Fifa.

Em meio ao ambiente de tensão, o secretário-geral da entidade, Mattias Grafström, divulgou uma carta defendendo a preservação da estabilidade institucional da Fifa e reafirmando o compromisso com os princípios que, segundo ele, sustentaram o crescimento da organização nos últimos anos.

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