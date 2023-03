A- A+

futebol Crise na Indonésia: Fifa cancela sorteio do Mundial sub-20 após pedido de veto à seleção de Israel Governador de Bali solicitou em carta que equipe seja proibida de jogar na cidade, em retaliação ao conflito com a Palestina

A menos de dois meses do início do Mundial sub-20, na Indonésia, uma crise abalou os preparativos para o torneio no país. O sorteio dos grupos da competição, que aconteceria nesta sexta-feira (27), foi cancelado pela Fifa. A federação local suspeita que um pedido de veto à seleção de Israel, estreante no torneio, tenha sido um dos motivos.

No início deste mês, o governador de Bali, Wayan Koster, enviou uma carta ao Ministério da Juventude e dos Esportes e à Associação de Futebol da Indonésia (PSSI) pedindo que o time de Israel seja proibido de atuar na cidade, uma das sedes da competição.

A solicitação seria em retaliação aos conflitos do país com a Palestina, dada a maciça presença de adeptos do islamismo na Indonésia, maioria entre a população. A capital Jakarta chegou a ter protestos contra a participação dos israelenses na competição.

Em comunicado, a PSSI manifestou preocupação com o futuro da competição e com a chance de perda dos direitos de organização, que levaria a prejuízos financeiros e esportivos para o futebol do país, incluindo possíveis punições em competições da Fifa. Membro do comitê executivo da associação, Arya Sinulingga afirmou que o presidente da PSSI, Erick Thohir, conversará com os ministérios de Relações Exteriores e da Juventude e Esporte para tentar chegar a uma solução.

As sanções da Fifa podem isolar o futebol indonésio do mundo [...] Thohir conversará também com o presidente na primeira oportunidade que tiver para encontrar uma solução para tudo isso, na diplomacia e nas relações exteriores. Para salvar o futebol da Indonésia, que amamos.

O Mundial sub-20, que terá a participação da seleção brasileira — campeã do Sul-Americano da categoria —, acontece entre 20 de maio e 11 de junho.

Veja também

agressão sexual Mulher de Hakimi fala pela primeira vez sobre acusação de estupro contra o jogador e divórcio