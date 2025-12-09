A- A+

FUTEBOL Crise no Real Madrid congela empréstimo de Endrick ao Lyon e jovem pode permanecer no clube Negociação estava avançada, com camisa reservada na França, mas instabilidade de Xabi Alonso e sequência de tropeços travaram a saída

O empréstimo de Endrick ao Lyon, previsto para este inverno europeu, foi interrompido em meio à crise que se instalou no Real Madrid.

Segundo o programa espanhol El Chiringuito, o acordo — que já estava alinhado e incluía até a reserva da camisa 9 para o brasileiro — foi congelado pelo clube merengue, que pediu ao atacante de 19 anos que adiasse qualquer movimento enquanto o futuro técnico permanece indefinido.

Representantes do jogador tinham viagem marcada para a França a fim de preparar sua chegada ao Lyon, mas os planos foram cancelados. O empréstimo seria simples, com uma cláusula de retorno automático caso algum atacante do Real se lesionasse.

A derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo na Liga, somada ao momento delicado antes do duelo contra o Manchester City pela Champions, acentuou a instabilidade.Xabi Alonso, cada vez mais pressionado, já é apontado como possível alvo de mudanças no comando do clube.

O clima interno piorou após o jogo contra o Celta, que terminou em confusão e três expulsões — Fran García, Álvaro Carreras e o próprio Endrick.

Segundo o jornal AS, o vestiário viveu momentos de tensão, com garrafas e material médico arremessados, e Alonso sequer entrou no local após o apito final.

