Crise no Real Madrid congela empréstimo de Endrick ao Lyon e jovem pode permanecer no clube
Negociação estava avançada, com camisa reservada na França, mas instabilidade de Xabi Alonso e sequência de tropeços travaram a saída
O empréstimo de Endrick ao Lyon, previsto para este inverno europeu, foi interrompido em meio à crise que se instalou no Real Madrid.
Segundo o programa espanhol El Chiringuito, o acordo — que já estava alinhado e incluía até a reserva da camisa 9 para o brasileiro — foi congelado pelo clube merengue, que pediu ao atacante de 19 anos que adiasse qualquer movimento enquanto o futuro técnico permanece indefinido.
Representantes do jogador tinham viagem marcada para a França a fim de preparar sua chegada ao Lyon, mas os planos foram cancelados. O empréstimo seria simples, com uma cláusula de retorno automático caso algum atacante do Real se lesionasse.
A derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo na Liga, somada ao momento delicado antes do duelo contra o Manchester City pela Champions, acentuou a instabilidade.Xabi Alonso, cada vez mais pressionado, já é apontado como possível alvo de mudanças no comando do clube.
O clima interno piorou após o jogo contra o Celta, que terminou em confusão e três expulsões — Fran García, Álvaro Carreras e o próprio Endrick.
Segundo o jornal AS, o vestiário viveu momentos de tensão, com garrafas e material médico arremessados, e Alonso sequer entrou no local após o apito final.