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FUTEBOL Cristian de Souza admite ansiedade do Santa Cruz após derrota, mas mantém confiança na classificação O treinador lamenta novo tropeço diante da torcida e afirma que equipe precisa recuperar o equilíbrio na reta final da Série C

O Santa Cruz foi derrotado pelo Maranhão por 1x0, neste sábado (15), na Arena de Pernambuco, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Cristian de Souza reconheceu a frustração pelo resultado negativo diante da torcida e apontou a ansiedade como um dos principais problemas da equipe, especialmente na hora de transformar o volume ofensivo em gols.

“Infelizmente, nós não retribuímos a presença e a ajuda do torcedor dentro do jogo. A gente inicia, ao meu ver, bem a partida. Estávamos controlando o jogo e, se transcorresse da maneira que esperávamos, acredito que chegaríamos ao nosso gol. Após o gol do adversário, praticamente largamos mão do primeiro tempo. Sentimos animicamente o adversário iniciar na frente, nos desorganizamos, ficamos vulneráveis e corremos até mesmo o risco de tomar um segundo gol.”, avaliou.

Na segunda etapa, houve uma evolução da equipe tricolor, mas sem eficiência para buscar o empate. Segundo o comandante, a ansiedade tem pesado nas decisões dos jogadores, principalmente no último passe e nas finalizações.

“Ficou um volume, ficamos rodando bastante a bola, essa bola passando, e no último chute, na última finalização, a gente não conseguiu transformar isso em empate. Até mesmo o empate, olhando a tabela, não seria de todo mal, mas infelizmente não aconteceu”, disse

“É visível a ansiedade do jogador. É visível que os jogadores estão incomodados com isso e isso, quem trabalha no futebol sabe, se transforma em tomar decisão errada, em pressa. Não se equilibra melhor o corpo para finalizar, o cruzamento também é tomado com pressa.”, explicou.

Confiança na classificação

Apesar da derrota, Cristian ressaltou que o Santa Cruz ainda depende apenas dos próprios resultados para garantir a classificação à próxima fase. O Tricolor ocupa a sexta colocação, com 25 pontos, e terá mais duas partidas pela frente.

“Nós temos que ter equilíbrio, entender bem a tabela e esperar os resultados que vão acontecer amanhã. A gente pode terminar, sim, ainda dentro dos classificados, dependemos só de nós. Quando eu cheguei aqui, a gente estava longe desse grupo de classificação. Se, lá depois da quarta ou quinta rodada, a gente dissesse que o Santa Cruz estaria, faltando dois jogos, dependendo só de si para classificar, muitas pessoas não iam acreditar. Nós estamos nesse momento, ainda dependemos só do nosso rendimento.”, pontuou

O Santa Cruz terá pela frente o Caxias na próxima rodada, em um confronto direto pela classificação. O técnico destacou a necessidade de manter a tranquilidade para não deixar a derrota diante do Maranhão interferir na reta final da competição.

“Precisamos de equilíbrio. Ter uma análise muito tranquila e calma daquilo que está acontecendo, principalmente nos jogos em casa. É visível a ansiedade dos jogadores, a ansiedade da equipe como um todo. Nós temos que passar por isso. Isso se passa com conversa, treinamento e repetição”, iniciou.

“Essa dificuldade de fazer jogo em casa e fazer resultado é hoje uma realidade do nosso futebol, e nós temos que trabalhar, entrosar melhor também os reforços que estão chegando. Eu acredito que, com o tempo, a gente segue numa evolução. A gente tem uma evolução, é transformar isso em resultado e botar essa bola para dentro.”, concluiu.

O Santa Cruz encara o Caxias no próximo sábado (22), na Arena de Pernambuco, às 19h30, em jogo válido pela 18ª e penúltima rodada da Série C.

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