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Santa Cruz Cristian de Souza alerta Santa Cruz sobre disputa da Série B em 2027: "Precisa se equiparar" Treinador afirma que clube precisa correr contra o tempo e se reestruturar

O treinador do Santa Cruz, Cristian de Souza, realizou uma avaliação sobre as diferenças das divisões do futebol brasileiro, em especial, da Série B, competição que o clube disputará em 2027. Analisando o que tem à disposição, o comandante avaliou que o clube precisa avançar em diversos aspectos para ser competitivo no próximo ano.

Logo de cara, o técnico relembrou que o número de jogos totais irá mais do que dobrar em relação aos últimos anos do clube, o que irá exigir uma rápida adaptação, principalmente, no aspecto de estrutura.

"Vai se enfrentar adversários que têm uma infraestrutura para recuperação física, logística e viagens bastante entendidas por eles. O Santa Cruz faz muito tempo que não está nessa divisão, então quando o Santa jogou a Série B pela última vez [2017], era completamente diferente do que a competição está agora", iniciou Cristian de Souza.

Torcedor do Santa Cruz pôde comemorar retorno à Série B após quase dez anos longe - Rafael Vieira/FPF

Dessa forma, o treinador reforçou que esses detalhes é que fazem a 'bola entrar' e define quem briga por objetivos maiores.

"O Santa precisa se equiparar em condições para jogar uma competição que requer força, competitividade, organização e muita condição extra-campo, nos bastidores, entorno, para viabilizar as condições para os profissionais trabalharem", disse.

SAF

A expectativa do Santa Cruz é de completar a implementação da SAF no final deste mês de outubro e começar a operar logo em seguida. Vale lembrar que o clube conseguiu liberar o DIP R$ 6,5 milhões dos investidores e todos os salários atrasados foram quitados com elenco e funcionários.

Matix Capital, do CEO e investidor Thairo Arruda, assume a administração do futebol do Santa Cruz, com previsão de início no final de outubro - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ainda que a Série B inicie aproximadamente após o Estadual, perto do mês de março, Cristian faz alerta para que o trabalho de estruturação do clube seja iniciado bem antes.

"O tempo urge para o Santa Cruz, a gente sabe disso, estamos nos encaminhando ao final do ano e eu torço que essa turma que está chegando da SAF, quero acreditar que já tenham um planejamento para meter a mão na massa e já oferecer, no mês de dezembro, condições compatíveis para Série B", afirmou.



Quantidade de jogos do Santa Cruz nos últimos anos



2017 B - (63 Jogos)

2018 C - (43 jogos)

2019 C - (43 jogos)

2020 C - (42 jogos)

2021 C - (38 jogos)

2022 D - (30 jogos)

2023 D - (31 jogos)

2024 Sem divisão - (13 jogos)

2025 D - (31 jogos)

2026 C - (36 jogos)*

Antes do fim da temporada*

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