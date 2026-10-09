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Santa Cruz

Cristian de Souza alerta Santa Cruz sobre disputa da Série B em 2027: "Precisa se equiparar"

Treinador afirma que clube precisa correr contra o tempo e se reestruturar

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Cristian de Souza, treianador do Santa Cruz, pede melhorias estruturais no clube para 2027Cristian de Souza, treianador do Santa Cruz, pede melhorias estruturais no clube para 2027 - Foto: Rafael Vieira/FPF

O treinador do Santa Cruz, Cristian de Souza, realizou uma avaliação sobre as diferenças das divisões do futebol brasileiro, em especial, da Série B, competição que o clube disputará em 2027. Analisando o que tem à disposição, o comandante avaliou que o clube precisa avançar em diversos aspectos para ser competitivo no próximo ano. 

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Logo de cara, o técnico relembrou que o número de jogos totais irá mais do que dobrar em relação aos últimos anos do clube, o que irá exigir uma rápida adaptação, principalmente, no aspecto de estrutura. 

"Vai se enfrentar adversários que têm uma infraestrutura para recuperação física, logística e viagens bastante entendidas por eles. O Santa Cruz faz muito tempo que não está nessa divisão, então quando o Santa jogou a Série B pela última vez [2017], era completamente diferente do que a competição está agora", iniciou Cristian de Souza. 

Torcedor do Santa Cruz pôde comemorar retorno à Série B após quase dez anos Torcedor do Santa Cruz pôde comemorar retorno à Série B após quase dez anos longe - Rafael Vieira/FPF

Dessa forma, o treinador reforçou que esses detalhes é que fazem a 'bola entrar' e define quem briga por objetivos maiores. 

"O Santa precisa se equiparar em condições para jogar uma competição que requer força, competitividade, organização e muita condição extra-campo, nos bastidores, entorno, para viabilizar as condições para os profissionais trabalharem", disse. 

SAF 
A expectativa do Santa Cruz é de completar a implementação da SAF no final deste mês de outubro e começar a operar logo em seguida. Vale lembrar que o clube conseguiu liberar o DIP R$ 6,5 milhões dos investidores e todos os salários atrasados foram quitados com elenco e funcionários. 

Apresentação dos novos investidores da SAF do Santa Cruz à imprensa Matix Capital, do CEO e investidor Thairo Arruda, assume a administração do futebol do Santa Cruz, com previsão de início no final de outubro - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ainda que a Série B inicie aproximadamente após o Estadual, perto do mês de março, Cristian faz alerta para que o trabalho de estruturação do clube seja iniciado bem antes. 

"O tempo urge para o Santa Cruz, a gente sabe disso, estamos nos encaminhando ao final do ano e eu torço que essa turma que está chegando da SAF, quero acreditar que já tenham um planejamento para meter a mão na massa e já oferecer, no mês de dezembro, condições compatíveis para Série B", afirmou. 

Quantidade de jogos do Santa Cruz nos últimos anos

2017 B - (63 Jogos)
2018 C - (43 jogos)
2019 C - (43 jogos)
2020 C - (42 jogos)
2021 C - (38 jogos)
2022 D - (30 jogos)
2023 D - (31 jogos)
2024 Sem divisão - (13 jogos)
2025 D - (31 jogos)
2026 C - (36 jogos)*

 

Antes do fim da temporada* 

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