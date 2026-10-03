Cristian de Souza celebra primeiro acesso da carreira com o Santa Cruz: "Foi sofrido, não foi fácil"

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O acesso do Santa Cruz para a Série B do Campeonato Brasileiro, conquistado neste sábado (3), após o empate por 1 a 1 com o Maringá, na Arena de Pernambuco, teve um valor ainda mais especial para o técnico Cristian de Souza: este foi o primeiro acesso nacional do treinador em 26 anos de carreira.





Em entrevista ao canal SportyNet logo após o apito final, o comandante Tricolor não escondeu a emoção ao celebrar o feito inédito.



"É difícil falar agora, a gente ainda tá passando o jogo na cabeça. São mais de 26 anos de carreira para chegar num acesso nacional. É fantástico, isso aqui não tem preço. Isso é deles [torcida] e desses jogadores que cumpriram aquilo que a gente pediu. Foi sofrido, não foi fácil. O Santa Cruz hoje é a melhor campanha geral. Se reabilitou no campeonato. Então, é merecido esse acesso", comentou.

Santa Cruz garantiu o acesso para a Série B de 2027. Foto: Ricardo Fernandes / Folha de Pernambuco



O treinador também ressaltou a montanha-russa de sentimentos e os desafios que precisou passar ao longo da temporada até alcançar o acesso com a camisa Coral.



"Eu tinha me demitido, voltei, fui criticado. Passamos por momentos muitos difíceis. Então, começa a passar um filme na nossa cabeça. Mas o mais importante é estar vivendo isso aqui [o acesso] agora. Foram seis meses aqui que parece que foram seis anos, é inigualável isso. [Agora] tem que voltar para uma Série A de Brasileiro. É o lugar que o Santa Cruz e essa torcida merecem", afirmou.

Santa Cruz garantiu o acesso para a Série B de 2027. Foto: Ricardo Fernandes / Folha de Pernambuco



Virada de chave

A conquista do clube passou diretamente pela organização tática da equipe. Em entrevista à Rádio Jornal após a partida, o auxiliar técnico Roberto Maschio explicou como o trabalho do dia a dia foi determinante no decorrer do campeonato.



"A gente conseguiu fazer um trabalho de organização. Resgatar a essência do Santa Cruz de competir, de ser organizado, de usar a torcida a nosso favor. Tivemos algumas dificuldades nos jogos em casa, mas com muita serenidade no nosso dia a dia de trabalho, a gente conseguiu fazer com que os jogadores acreditassem na nossa forma de trabalhar. Fomos felizes, tivemos os resultados e colocamos esse gigante de volta à Série B", detalhou.



Título e vaga na Copa do Brasil

Mesmo com o momento de comemoração, a comissão técnica destacou que o campeonato ainda não acabou: o título da Série C garante ao Santa uma vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil de 2027.



"A nossa meta é fazer a final. Um título de Brasileirão Série C, para nós, se faz muito importante. A gente está ligado nessa possibilidade de conquistar essa vaga na Copa do Brasil com essa terceira fase. Para o clube é muito importante e para nós também. Deixar essa vaga com o clube, com o título, finaliza o nosso ciclo de trabalho aqui com muito sucesso. É o nosso objetivo", explica Roberto.

Santa Cruz garante o acesso à Série B de 2027. Foto: Ricardo Fernandes / Folha de Pernambuco





A próxima partida do Santa Cruz será contra o Botafogo-PB, no próximo sábado (10), às 17h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Com apenas um empate, o Tricolor já garante a vaga para a final.



"É pé no chão. Com certeza a gente já começa a projetar o próximo jogo. A nossa carreira é assim. Mas agora é curtir um pouquinho. Baixar a adrenalina, porque não foi fácil. A gente agora tem que dar uma respirada e a partir de segunda-feira a gente começa a pensar", concluiu Cristian.

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