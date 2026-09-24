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FUTEBOL Santa Cruz: Cristian de Souza confirma ausências de Ronald e Eurico contra o Floresta Os atletas estão sob cuidados do departamento médico do clube e são aguardados no treinamento da próxima segunda-feira (28)

O Santa Cruz não contará com o atacante Ronald e o zagueiro Eurico no reencontro com o Floresta, neste sábado (26), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela quarta rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. A ausência da dupla foi confirmada pelo técnico Cristian de Souza nesta quinta-feira (24).

"O Ronald e o Eurico estão fora deste jogo, e torcemos pela recuperação deles. Seguimos com a diretriz de valorizar o trabalho coletivo: aqueles que estão entrando têm dado a sua contribuição. Venho perdendo atletas importantes desde que cheguei, mas o comprometimento e a entrega do grupo estão permitindo manter o rendimento e os resultados", afirmou.

Ronald está em recuperação de uma lesão muscular de grau dois na coxa. O atacante não atua desde a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, na primeira rodada do quadrangular, e já ficou fora dos dois jogos seguintes.

O caso de Eurico é mais recente. O zagueiro sentiu dores durante o aquecimento da vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, no último domingo (20), e acabou sendo retirado da relação. No dia seguinte, exames realizados constataram uma lesão na região posterior da coxa direita.

O clube não estabeleceu prazo para o retorno dos atletas, mas o comandante espera contar com os atletas na próxima semana.

"Esperamos contar novamente com o retorno do Ronald e do Eurico nos treinos a partir da próxima segunda-feira", disse.

Foco no coletivo

Com a confirmação dos desfalques, Edson Miranda deve continuar entre os titulares na defesa. Eurico é um dos jogadores mais utilizados pelo treinador na temporada, somando 30 partidas pelo Santa Cruz em 2026, todas como titular, além de três gols.

Apesar das baixas, Cristian destacou a capacidade do elenco de responder às ausências e ressaltou a importância do trabalho coletivo na reta final da competição.

"Isso exige adaptações no modelo de jogo e variações de esquemas táticos que testamos durante o campeonato. Naquele momento, algumas escolhas não eram totalmente compreendidas pela imprensa, mas eram necessárias para tornar o nosso coletivo a nossa maior fortaleza, e não o individual", explicou.

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