A- A+

FUTEBOL Cristian de Souza destaca equilíbrio do Santa Cruz após mais uma vitória à frente do Tricolor Treinador coral valoriza maturidade da equipe na vitória sobre o Volta Redonda, elogia evolução defensiva e prega cautela apesar da entrada no G-8

Após a vitória do Santa Cruz sobre o Volta Redonda por 2 a 0, neste sábado (16), na Arena de Pernambuco, o técnico Cristian de Souza valorizou a postura equilibrada da equipe e destacou a evolução defensiva apresentada pelo Tricolor.

O comandante Coral afirmou que o time conseguiu executar exatamente o que vinha sendo trabalhado desde sua chegada e evitou qualquer tipo de euforia pelo momento positivo vivido na Série C. O treinador também avaliou o contexto da partida e reconheceu que o cenário acabou sendo favorável ao Tricolor.

“Irei manter os pés no chão, já sou bastante castigado pela bola, pela experiência. Então não irei ao céu pelo bom momento, como também não irei ao inferno quando as coisas não estiverem dando tão certo. Hoje tivemos um jogo fora do padrão, pois conseguimos nosso gol rapidamente e o Volta Redonda teve um jogador expulso. Tivemos um comportamento bastante interessante, não nos afobamos em nenhum momento e mantivemos a bola, circulamos ela e poderíamos ter definido a partida ainda no primeiro tempo”, analisou.

Ainda segundo Cristian, a maturidade apresentada pela equipe dentro de campo foi um dos principais pontos positivos da atuação. O técnico reforçou que o equilíbrio tático tem sido uma das principais cobranças feitas ao elenco desde sua chegada ao clube.

“Foi isso que passei aos jogadores desde que cheguei, precisamos ser equilibrados, a competição pede isso, que tenhamos a capacidade de variar o sistema tático”, completou.

Outro aspecto destacado pelo treinador foi a melhora defensiva do Santa Cruz, principalmente nas jogadas de bola parada. Antes da partida, o setor vinha sendo alvo de críticas pelos gols sofridos nesse tipo de lance.

“Outro ponto a destacar é a bola parada defensiva, afinal o time vinha sofrendo e hoje conseguimos nos sair muito bem. Já estamos na zona de classificação, mas estamos cientes que precisamos evoluir em todos os aspectos do jogo e evoluir com resultado positivo é sempre a melhor opção, pois gera internamente uma maior tranquilidade e confiança”, declarou.

“Creio que convencemos hoje. Iniciamos o jogo ganhando, ficamos com superioridade numérica e tivemos a maturidade de sermos organizados e equilibrados. Sabemos que é da cultura o jogo ofensivo, nosso torcedor quer isso, mas sei que estão satisfeitos, pois marcamos o adversário em cima, marcamos muito forte e fomos compactos”, disse.

Ainda durante a coletiva, o treinador falou sobre a relação com a torcida e disse acreditar que a conexão com os tricolores tende a crescer ao longo da temporada. Cristian ressaltou a grandeza do clube e afirmou que o elenco precisa manter a entrega para enfrentar os momentos difíceis da competição.

“Fiquei muito feliz ao receber o convite para trabalhar aqui, estou ciente da grandeza do clube e que podemos alcançar grandes coisas aqui. Já enfrentei o Santa tanto no Arruda, como na Arena anteriormente e sei o quanto o torcedor faz diferença. A torcida precisa ver no seu time garra, competitividade e isso nossos jogadores estão demonstrando”, concluiu.

Veja também