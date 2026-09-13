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Série C Cristian de Souza enaltece desempenho da equipe do Santa Cruz: "impecável" Tricolor foi cirúrgico e venceu o Maringá por 1x0, liderando o Grupo B

O Santa Cruz deu um passo enorme em direção ao acesso à Série B no último sábado (12), ao vencer o Maringá por 1x0, fora de casa, pela segunda rodada do quadrangular final da Terceira Divisão. Precisando de mais alguns pontos para sacramentar o acesso, o treinador Cristian de Souza elogiou muito o desempenho da equipe e ressaltou o compromisso do plantel até aqui.

“Estão de parabéns esses jogadores, porque cumprem aquilo que a gente fala, estão fechados, não deixam nada de fora atrapalhar, nada que não é positivo está atrapalhando, mas nós não conquistamos nada”, pontuou o treinador.

Considerado por muito como o confronto mais complicado, o Santa soube ‘sofrer’ diante do Maringá e não sofreu tanto defensivamente, exceção de alguns poucos recortes no jogo. Sobre a atuação, o treinador afirma que o time está chegando perto daquilo que almeja.

“Nós trabalhamos em três, quatro sistemas táticos, variamos pela necessidade, porque precisava conter o adversário. Fizemos um jogo taticamente beirando a perfeição, e mérito deles porque estão fazendo, cumprem e fazem, muitas vezes saindo das suas características, mas em prol do clube, em prol do objetivo”, elogiou Cristian de Souza.

Santa Cruz sofre menos de um gol por jogo de média na Série C - Foto: Fernando Teramatsu/MFC

Defesa

Antes mesmo do início do quadrangular, o comandante coral destacou que os erros iriam definir o times classificados à Segundona. Com mais um jogo sem sofrer gols, o técnico destacou o desempenho defensivo. Ainda mais, em oito jogos fora de casa com o treinador, o Santa ainda não sabe o que é perder.

Foi uma vitória importante, mantemos a invencibilidade fora de casa, isso é uma marca muito importante, nos dá solidez. Segundo jogo sem tomar gol, a nossa solidez defensiva é impecável, não há o que falar desses jogadores, e a gente vem evoluindo, sendo cirúrgico, aproveitando as oportunidades que tem, fazendo um jogo equilibrado, organizado, mas pés no chão, agora é conter qualquer tipo de euforia, nada pode desconcentrar esse elenco, para a gente buscar o nosso acesso.

Com uma projeção de classificação de aproximadamente em nove ou dez pontos, o Santa agora se prepara para o jogo que pode ser o do acesso, no próximo domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, contra o Floresta. Mais de 15 mil ingressos foram vendidos. O time tricolor folga nesta segunda-feira (14) e volta aos treinamentos na próxima terça-feira (15).



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