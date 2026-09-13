Cristian de Souza enaltece desempenho da equipe do Santa Cruz: "impecável"
Tricolor foi cirúrgico e venceu o Maringá por 1x0, liderando o Grupo B
O Santa Cruz deu um passo enorme em direção ao acesso à Série B no último sábado (12), ao vencer o Maringá por 1x0, fora de casa, pela segunda rodada do quadrangular final da Terceira Divisão. Precisando de mais alguns pontos para sacramentar o acesso, o treinador Cristian de Souza elogiou muito o desempenho da equipe e ressaltou o compromisso do plantel até aqui.
“Estão de parabéns esses jogadores, porque cumprem aquilo que a gente fala, estão fechados, não deixam nada de fora atrapalhar, nada que não é positivo está atrapalhando, mas nós não conquistamos nada”, pontuou o treinador.
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Considerado por muito como o confronto mais complicado, o Santa soube ‘sofrer’ diante do Maringá e não sofreu tanto defensivamente, exceção de alguns poucos recortes no jogo. Sobre a atuação, o treinador afirma que o time está chegando perto daquilo que almeja.
“Nós trabalhamos em três, quatro sistemas táticos, variamos pela necessidade, porque precisava conter o adversário. Fizemos um jogo taticamente beirando a perfeição, e mérito deles porque estão fazendo, cumprem e fazem, muitas vezes saindo das suas características, mas em prol do clube, em prol do objetivo”, elogiou Cristian de Souza.
Defesa
Antes mesmo do início do quadrangular, o comandante coral destacou que os erros iriam definir o times classificados à Segundona. Com mais um jogo sem sofrer gols, o técnico destacou o desempenho defensivo. Ainda mais, em oito jogos fora de casa com o treinador, o Santa ainda não sabe o que é perder.
Foi uma vitória importante, mantemos a invencibilidade fora de casa, isso é uma marca muito importante, nos dá solidez. Segundo jogo sem tomar gol, a nossa solidez defensiva é impecável, não há o que falar desses jogadores, e a gente vem evoluindo, sendo cirúrgico, aproveitando as oportunidades que tem, fazendo um jogo equilibrado, organizado, mas pés no chão, agora é conter qualquer tipo de euforia, nada pode desconcentrar esse elenco, para a gente buscar o nosso acesso.
Com uma projeção de classificação de aproximadamente em nove ou dez pontos, o Santa agora se prepara para o jogo que pode ser o do acesso, no próximo domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, contra o Floresta. Mais de 15 mil ingressos foram vendidos. O time tricolor folga nesta segunda-feira (14) e volta aos treinamentos na próxima terça-feira (15).