Cristian de Souza exalta garra do Santa Cruz para buscar o empate: "A gente vai lutar até o final"
Tricolor empatou com a Ferroviária na tarde desse domingo (31) estando com um a menos durante quase toda a partida
Orgulho. Esse foi o sentimento do técnico Cristian de Souza sobre o empate do Santa Cruz com a Ferroviária nesse domingo (31), na Arena de Pernambuco, pela nona rodada da Série C.
Com a expulsão do goleiro Thiago Coelho logo aos oito minutos do primeiro tempo, o Tricolor ficou com um jogador a menos durante quase todo o jogo.
A performance da Cobra foi motivo de elogios para o treinador, que exaltou a marcação forte mesmo com a inferioridade numérica.
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"Estou muito orgulhoso desses caras. Trabalhamos muito em inferioridade numérica, não é à toa. Eles marcaram para caramba e seguraram um adversário que tem, ao meu ver, individualmente é um dos melhores times da competição", falou Cristian de Souza.
A Ferroviária tentou e chegou ao gol com Denílson aos 24 minutos de jogo. Já no segundo tempo, foram os tricolores que tentaram estar mais presentes e equilibrar o confronto para chegar no empate com Eurico. A virada quase veio com Pedro Favela, mas terminou tudo igual no placar.
"Fizemos um jogo a nível de entrega, de comprometimento, de parceria entre eles, fantástico. Parabenizo a postura dos nossos jogadores que até o final lutaram e brigaram", disse o técnico coral.
Mesmo saindo sem os três pontos, Cristian de Souza considerou o saldo da partida como positivo e citou o apoio da torcida como algo fundamental dentro de campo.
"A gente queria vencer, entrar na zona de classificação, mas o saldo é positivo pelo empenho, pela postura e pelo comprometimento. E os meus parabéns para a torcida. Quero mencionar o torcedor que ele incentivou, empurrou, foi realmente o nosso jogador de fora e ajudou muito os jogadores dentro de campo para poder vencer essa adversidade muito grande", citou.
Tempo para treinar
O próximo compromisso do Santa é somente no dia 14 de junho contra o Brusque, às 11h, em Santa Catarina. No momento, a Cobra ocupa a 11ª posição da tabela, com 12 pontos.
Para Cristian de Souza, o período de duas semanas sem jogos será útil para treinar e buscar a recuperação dos jogadores do elenco.
"Nós vamos ganhar um pequeno tempo para treinar e a gente vai buscar essa evolução, mas o torcedor pode ter certeza, o Santa Cruz está no campeonato", completou o treinador.