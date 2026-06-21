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Santa Cruz Cristian de Souza lamenta primeira derrota no comando do Santa Cruz: "O futebol é do erro" Tricolor do Arruda foi derrotado pelo Ypiranga-RS em plena Arena de Pernambuco neste sábado (20)

Após sofrer sua primeira derrota no comando técnico do Santa Cruz, Cristian de Souza não se esquivou das responsabilidades.



Em entrevista coletiva após o revés por 1 a 0 para o Ypiranga-RS, na Arena de Pernambuco, neste sábado (20), o comandante reconheceu que a estratégia montada para o primeiro tempo deu errado e projetou correções na produtividade do ataque coral.







Para o confronto, o treinador apostou em um meio-campo mais leve e técnico, escalando Patrick Allan e Vitinho, além de Everaldo por dentro. A intenção era deixar o time mais ofensivo, mas o plano resultou em perda de poder de marcação e total domínio do adversário na etapa inicial.



"[No primeiro tempo] Nós não conseguimos jogar dentro do campo adversário. O adversário teve uma certa liberdade ali no meio-campo para poder construir [...] Tudo tem bônus e ônus no futebol. Quando coloca jogadores mais leves, mais técnicos, vai perder a força de marcação. Era o risco que a gente sabia que ia passar", avaliou o treinador.

Mudanças no intervalo

No intervalo, o comandante promoveu mudanças e alterou a estrutura da equipe, passando a atuar com uma linha de três zagueiros, liberando os laterais. A alteração surtiu efeito: o Santa Cruz empurrou o Ypiranga-RS para o campo de defesa e acumulou finalizações, escanteios e o pênalti desperdiçado.



Elenco do Santa Cruz. Foto: Evelyn Victória / SCFC

Apesar do volume, o gol não saiu. Além do erro na cobrança da penalidade, Cristian teve que lidar com um desequilíbrio emocional do elenco na reta final, exemplificado pela expulsão direta do atleta Renato.



"Essas oscilações, principalmente quando está no resultado negativo, acontece erros. O futebol ele é do erro, ele é do acerto. Hoje, infelizmente, os erros foram maiores do nosso lado e a gente pagou com uma primeira derrota nessa minha trajetória aqui dentro do clube", analisou.



Jejum do ataque e o futuro da meta tricolor

Questionado sobre a baixa produção dos homens de frente e o jejum dos centroavantes, o técnico foi direto: falta confiança, algo que só será retomado com repetição e tempo.

"Essa questão ofensiva é tempo. É tempo, é repetição, é jogo, ganhar a confiança. É normal quando o atacante não faz gol, ele vai perdendo a confiança, vai sendo mais cobrado. Isso é do futebol. É das circunstâncias que a gente tá acostumado a viver. E nós temos que seguir trabalhando, repetindo, tentando achar a melhor formação”, destacou.



Thiago Coelho, goleiro do Santa Cruz. Foto: Divulgação/Santa Cruz



Cristian também blindou o goleiro Thiago Coelho após a falha crucial no gol gaúcho. Mesmo elogiando o reserva Gabriel Souza, que vinha de boa atuação contra o Brusque, o comandante garantiu que não irá apontar culpados e que a titularidade segue aberta de acordo com a estratégia de cada rodada.



Próximo desafio

Apesar da frustração de perder a chance de entrar de vez no G8, a delegação tricolor se reapresenta nesta segunda-feira (22) com o foco totalmente voltado para o próximo compromisso, que será fora de casa.

O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (27), às 17h, contra o Paysandu, em duelo válido pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

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