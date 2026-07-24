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FUTEBOL Cristian de Souza revela dia a dia do Santa Cruz: "a gente trabalha bastante e fala pouco" Desde a chegada do treinador ao Arruda, Tricolor tem 74% de aproveitamento

O Santa Cruz registrou uma grande mudança desde a chegada do treinador Cristian de Souza, no início de maio. Entre questões táticas, trabalhos técnicos e desenvolvimento físico, o comandante ressalta a ética de trabalho do grupo e faz questão de citar a união que o grupo apresenta, ainda que dificuldades existam no dia a dia.

Desde que o técnico gaúcho chegou ao clube, o aproveitamento é de mais de 74% de aproveitamento, o Santa subiu diversas posições e atualmente está na terceira colocação com 24 pontos. Cristian ainda arriscou uma pontução que deve garantir a classificação à segunda fase.

“A gente trabalha bastante e fala pouco. O grupo comprou isso, poucas vezes trabalhei em um grupo tão unido como esses jogadores estão. A gente sabe que ainda tem muito para buscar, nós temos que garantir nossa classificação entre os oito primeiros, não é fácil, acredito que precisamos de cinco pontos", disse.

No trabalho que vem sendo construído diariamente, Cristian de Souza preza pela verdade e justiça para deixar todos os jogadores à vontade e dentro das expectativas da comissão técnica, mantendo todo o plantel motivado e bem mentalmente.

"A parte técnica e física é a mais fácil [de trabalhar]. A questão psicológica, eu costumo usar da verdade, simplicidade, oportunizar todos, não fazer distinção de idade ou histórico de carreira, boto quem está melhor para jogar, acho que esse é o papel do treinador. O jogador brasileiro quer menos conversa, mais trabalho e justiça nas decisões do treinador", revelou.

Perto de alcançar a pontuação necessária para avançar na Série C, o Santa Cruz recebe o Figueirense neste sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco. Com mais de 23 mil ingressos vendidos antecipadamente, a expectativa é de quebra de recorde de público da competição.



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