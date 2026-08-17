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futebol Cristian de Souza vê Santa perto dos "11 ideais" e confirma Thiago Coelho como titular no gol Treinador deve acabar com o rodízio de atletas na meta coral, definindo também a base nos demais setores

O técnico Cristian de Souza declarou que o Santa Cruz está perto da escalação ideal para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Base que passa pela manutenção de algumas peças que atuaram no jogo passado, na derrota por 1x0 para o Maranhão, na Arena de Pernambuco, como também em mudanças pontuais com a chegada de reforços.





Definição

“Estamos agora nos encaminhando para definição, para fazer menos trocas. Já temos um sistema bem definido e vamos em cima dessa sequência, dessa constância, buscando a nossa classificação”, afirmou.

No gol, Thiago Coelho, titular contra o Maranhão, será mantido no posto. Decisão que acabará com o rodízio no setor. Na derrota para o Figueirense, por 1x0, na 15ª rodada, quem jogou foi Gabriel Souza. Depois, no empate em 2x2 com o Botafogo-PB, Cristian escalou Rokenedy.

“A volta de Thiago era algo que estávamos planejando. Ele fez um bom jogo, foi seguro e exigido bastante em alguns contra-ataques. Essa troca de goleiros acontece desde janeiro. Thiago é o cara mais experiente, que tem mais jogos da Série C entre todos eles. Eu acredito que é o goleiro que foi contratado para jogar. Ele passou por um momento ruim, mas a gente acredita ter recuperado o Thiago. Estou satisfeito”, explicou.

Nas demais posições, o Santa também pode ter novidades, como a volta do zagueiro William Alves e entrada de Cassiano entre os titulares no ataque.

“William estava fora, mas como perdemos Edson, ele deve voltar. A partir de agora, nós vamos manter uma ideia nesses últimos jogos porque estamos perto dos 11 ideais. Vamos entrosar também o pessoal que chegou. Gostei da entrada de Cassiano, que tem uma característica interessante. Alex, o centroavante, ainda requer mais tempo. Estava alguns dias sem treinar e precisará de mais uma semana para entrar dentro daquilo que acreditamos que pode nos ajudar”, declarou.

Contra o Maranhão, o Santa Cruz iniciou a partida com Thiago Coelho; Eurico Lima, Pedro Favela, Alex Ruan e Matheus Vinicius; Ronald, Vitinho, Silva e Edson Miranda; Eron e Everaldo. Patrick Allan, Zé Mário, Cassiano, Thiago Marques e Jhoninha foram acionados no decorrer do confronto.

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