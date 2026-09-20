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futebol Cristian elogia torcida do Santa Cruz e prega pés no chão sobre chances de acesso à Série B "Ainda temos muito a fazer para alcançar o objetivo principal do clube", salientou o treinador após vitória por 1x0 contra o Floresta, na Arena de Pernambuco

Líder invicto no Grupo B do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, com nove pontos, três gols marcados e nenhum sofrido. Bom momento ratificado com a vitória por 1x0 diante do Floresta, na Arena de Pernambuco. O Santa Cruz vive uma fase impecável na reta final da competição, mas o técnico Cristian de Souza segue com discurso cauteloso sobre as chances de acesso.

“Pés no chão. Não conquistamos o acesso, apenas tivemos a terceira vitória. A gente sabia que seria um jogo difícil, com um adversário que tinha como prioridade a organização defensiva. Agora teremos um outro tipo de jogo lá em Fortaleza, com outra atmosfera. Precisamos estar preparados para buscar o resultado que nos interessa”, afirmou.

“Mais um jogo sem tomar gols. Temos a melhor campanha do campeonato, melhor defesa e estamos invictos. Mesmo assim, nós ainda temos muito a fazer para alcançar o objetivo principal do clube”, completou.

O treinador também elogiou o apoio das arquibancadas. Quase 45 mil tricolores marcaram presença no duelo, alcançando o melhor público da Série C 2026 até o momento.

“Temos de falar da presença do torcedor, que fez uma festa impecável desde a nossa chegada e depois aqui dentro. Ele foi uma peça fundamental na nossa vitória. Superamos a barreira de jogar na frente do torcedor. A torcida também entendeu o time. Não vaia mais no aquecimento, no início do jogo. Está compreendendo e jogando junto. O jogador se sente mais acolhido, com a confiança renovada”, apontou.

Na próxima rodada, o Santa Cruz encara o Floresta, no Presidente Vargas, no dia 26 de setembro.

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