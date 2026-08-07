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FUTEBOL Cristian minimiza polêmica sobre relação com Alex Brasil e foca em vitória diante do Botafogo-PB "Temos personalidade forte, mas nos respeitamos. Somos profissionais. O mais importante é o Santa Cruz", afirmou o treinador

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O técnico Cristian de Souza comentou pela primeira vez sobre o problema de relacionamento que teve com o executivo de futebol do Santa Cruz, Alex Brasil. Os desentendimentos da dupla levantaram até a possibilidade de uma saída da comissão técnica, mas após conversas com o presidente do Tricolor, Bruno Rodrigues, a situação foi apaziguada.

Página virada

“Acontecem desentendimentos. Pensamos diferentes em alguns aspectos, temos personalidade forte, mas nos respeitamos. Somos profissionais, homens, e é dessa forma que estamos conduzindo aqui. O mais importante é o Santa Cruz, a torcida. Estamos levando o profissionalismo de forma plena. Só falamos do jogo e do trabalho que devemos fazer, cada um em seu setor”, declarou.

O jogo citado por Cristian é o deste sábado (8), contra o Botafogo-PB, no Almeidão, pela Série C do Campeonato Brasileiro. “São as equipes que chegam com os melhores desempenhos nas últimas rodadas. Eles têm jogadores experientes. É um clube de tradição, com torcida e será um ótimo teste para ver nossas reais condições, seguindo em evolução para buscar a classificação”, apontou.



Tabela

O Santa é o quinto colocado, com 24 pontos. O Botafogo é o terceiro, com 25. Colados na tabela, pernambucanos e paraibanos sabem que um resultado negativo pode atrapalhar na corrida pela classificação ao quadrangular, assim como um triunfo pode aproximar o clube do acesso à Série B.

“Tudo será decidido nas últimas rodadas. Pensamos jogo a jogo, sem projetar pontuação. Não falamos isso com os jogadores. Temos de pontuar para nos classificarmos”, afirmou.

O treinador coral não revelou a escalação para pegar o Botafogo-PB, mas alguns desfalques são certos como o lateral Rodrigues, o volante Léo Costa e o atacante Robinho, todos em recuperação das respectivas lesões. William Alves está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também está fora. No gol, Cristian não confirmou se o dono da meta será Gabriel Souza ou Thiago Coelho.

“Todas as posições estão em aberto. Venho testando várias formações. Tenho que achar os melhores 11 e no gol não é diferente. A gente conseguiu recuperar Thiago, que passou por um momento delicado. Ele está trabalhando bem e é nosso goleiro mais experiente, mas qualquer um deles pode dar conta da função”, pontuou.

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