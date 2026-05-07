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Futebol Pernambucano Cristian de Souza promete resultados rápidos no Santa Cruz Primeiro jogo para mudar a situação na tabela será na próxima segunda-feira (11), diante do Inter de Limeira

O Santa Cruz apresentou, nesta quinta-feira (07), o treinador Cristian de Souza, que terá a missão de comandar a Cobra Coral no decorrer da temporada. Falando pela primeira vez como treinador do clube, o profissional parece entender a necessidade de dar una resposta rápida e prometeu bons resultados logo de largada.

"Estou preparado, bastante experimentado, para poder chegar neste desafio e, principalmente, gerar resultado muito rápido. Essa rotatividade me dá experiência de chegar no local e rapidamente ser eficiente e gerar resultado dentro de campo", disse.

Logo na sua primeira fala, o novo treinador tricolor falou sobre o curto tempo de trabalho que se dá aos treinadores no Brasil e que espera poder ter um trabalho mais longevo no Arruda.

“A rotatividade [de treinadores] ela é inerente ao futebol brasileiro. Basta dizer que nesse ano, eu sou o quarto treinador do Santa Cruz. Essa é, infelizmente, a nossa cultura. Não estamos em Londres, estamos no Brasil e a média de trabalho de um treinador gira em torno de 60 a 65 dias. Estou no mercado há bastante tempo e estou vivendo nesse moedor de carne", começou.

"Quem sabe, aqui no Santa Cruz, eu tenha a meritocracia e a possibilidade de fazer um trabalho de médio a longo prazo", projetou o treinador Cristian de Souza.

Motivação

Sobre os motivos que levaram o gaúcho sair do Amazonas e querer acertar com o Santa, Cristian logo revelou. "O tamanho e a história do clube é a principal motivação para estar aqui, por isso aceitei esse desafio. Essa é a principal motivação", revelou.

O primeiro compromisso oficial do novo treinador será na próxima segunda-feira (11), fora de casa, diante do Inter de Limeira, pela sexta rodada da Série C. A Cobra Coral somou apenas quatro pontos, estando na 15ª colocação, estando a quatro pontos do primeiro time dentro do G8, que é justamente o adversário da próxima rodada.







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