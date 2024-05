Cristiane admite competitividade por vaga nas Olimpíadas e pondera chegada na Copa de 2027

A- A+

Aos 39 anos, a atacante Cristiane segue com a expectativa de uma novata nas vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (28), no Estádio do Arruda, a ícone da Seleção Brasileira feminina comentou sobre a disputa para as Olimpíadas e se vai chegar na Copa do Mundo de 2027, que será sediada no Brasil.

O técnico Arthur Elias convocou 26 atletas para os dois amistosos contra a Jamaica, sendo o primeiro neste sábado, 1º de junho, na Arena de Pernambuco.

Só no ataque são dez atletas convocadas, o que vai ser necessário um corte para os Jogos que terá uma lista final de 18 jogadoras.

“Na história da seleção de um modo geral, é o momento que a gente tem mais atacantes dentro do elenco. A comissão técnica tem demonstrado que sabe o que estão fazendo com essa quantidade de atletas. Não tem como não falar que vai ter uma competitividade, é natural. Só vão 18 atletas para as Olimpíadas. Mais do que isso é como a gente comporta como grupo”, disse Cris.

Restando ainda três anos para a Copa do Mundo no Brasil, Cristiane não descartou a participação mas também não criou expectativas sobre o futuro.

“Eu não sei o que vai acontecer. Meu foco é muito agora, o que eu tenho vivenciado aqui na seleção com a oportunidade de disputar mais uma Olimpíada. Não dá para ficar planejando daqui três anos o que vai acontecer. Se eu vou estar jogando ainda, então eu foco no agora e deixo as coisas acontecerem naturalmente como tem acontecido”, iniciou a centroavante que destacou a renovação da seleção.

“A gente tem um monte de menina boa surgindo na nossa categoria de base no sub-17, sub-20”, completou Cristiane.

