Sport Cristiano Nunes visita o CT do Sport e conhece estrutura de trabalho do clube Preparador físico da Seleção Brasileira esteve no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis para troca de experiências e observação técnica

O preparador físico da Seleção Brasileira principal, Cristiano Nunes, visitou nesta quarta-feira (29) o Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, do Sport Club do Recife. A passagem pelo CT faz parte de uma agenda da Comissão Técnica da Seleção voltada à observação e troca de informações com clubes do futebol brasileiro.

Estrutura e metodologia de trabalho

Durante a visita, o diretor geral de futebol do Sport, Enrico Ambrogini, e o executivo de futebol, Thiago Gasparino, apresentaram ao profissional a estrutura do clube e o funcionamento do Núcleo de Performance e Saúde. O encontro contou ainda com a presença de representantes das áreas médica, fisioterápica, fisiológica, nutricional e da equipe de preparação física do Leão.

Intercâmbio para práticas de desempenho

Segundo Thiago Gasparino, o momento representou uma oportunidade de integração entre o Sport e a Seleção Brasileira.

“Esse tipo de intercâmbio é fundamental para o desenvolvimento do nosso grupo de profissionais e reforça o trabalho que vem sendo realizado”, afirmou o executivo.

A visita de Cristiano Nunes integra um cronograma da Seleção Brasileira voltado ao acompanhamento de desempenho dos atletas e à atualização metodológica junto aos clubes do país. Essas ações têm como objetivo fortalecer o intercâmbio técnico e alinhar práticas entre as comissões dos clubes e a equipe da Seleção.

