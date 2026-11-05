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FUTEBOL INTERNACIONAL Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria de Portugal meses após desgaste com Jorge Jesus Craque português deixou a concentração da seleção na última Data-Fifa e foi suspenso pela Federação Portuguesa de Futebol

Cristiano Ronaldo anunciou, nesta quinta-feira, a aposentadoria da seleção portuguesa meses após protagonizar um desgaste com Jorge Jesus, técnico da equipe. A crise começou no fim de setembro, quando o atacante ficou no banco de reservas durante a vitória sobre a Noruega, apesar de ter passado parte do segundo tempo aquecendo.

Insatisfeito com a decisão, o jogador deixou a concentração no dia 30 daquele mês. A saída aconteceu após uma entrevista coletiva de Jorge Jesus, na qual o treinador reafirmou sua autoridade sobre as decisões da equipe. Dias depois, Cristiano publicou um longo comunicado e acusou o técnico de não cumprir os acordos sobre sua participação nas partidas.

Jorge Jesus, técnico de Portugal. Foto: Miguel Riopa / AFP

Após a repercussão do episódio, o atacante do Al-Nassr pediu desculpas por ter deixado a concentração e afirmou que continuava disponível para defender Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol, no entanto, aplicou uma suspensão de 30 dias e uma multa de 255 euros (cerca de R$ 1,4 mil) ao jogador.

A punição terminou em 30 de outubro, antes dos próximos compromissos da seleção portuguesa nesta próxima Data-Fifa, em novembro, contra Dinamarca e País de Gales. A tendência é que esses sejam os últimos compromissos de Cristiano Ronaldo com a camisa de Portugal.

Cristiano Ronaldo atuando por Portugal. Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP

O atacante deixa Portugal como maior artilheiro da história da seleção, com 146 gols, e recordista de partidas, com 234 jogos. Ao longo da carreira internacional, conquistou três títulos: a Eurocopa de 2016 e as edições de 2019 e 2025 da Liga das Nações.

Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da seleção

Cristiano Ronaldo anunciou, nesta quinta-feira (5), que vai encerrar sua trajetória na seleção portuguesa. Aos 40 anos, o atacante publicou um vídeo nas redes sociais para comunicar que não voltará a defender a equipe nacional. Capitão de Portugal, o jogador se despede com 146 gols em 234 partidas e deixa a seleção como o atleta com mais jogos e o maior artilheiro da história do futebol entre seleções.

No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Cristiano Ronaldo faz um balanço da relação com a equipe nacional. Na gravação, o atacante destaca os 23 anos em que teve a oportunidade de representar Portugal e deixa uma mensagem de despedida aos torcedores.

— Hoje termina a minha caminhada dentro do campo com a Seleção Nacional, saio de cabeça levantada com o orgulho do caminho que fiz e com a consciência de que dei tudo o que tinha por Portugal — afirmou o atacante, em um longo vídeo publicado nas redes sociais.

Na despedida, Ronaldo agradeceu aos companheiros, treinadores, familiares e torcedores que fizeram parte de sua trajetória e afirmou que continuará acompanhando a equipe: “Portugal estará sempre em mim”





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