NATAL
Cristiano Ronaldo celebra o Natal com a família; veja a mensagem para os fãs
Jogador comemorou a data em família
Cristiano Ronaldo espalhou alegria natalina com sua família ao enviar uma mensagem festiva aos seus fãs nas redes sociais.
O astro português compartilhou um vídeo em sua página do Instagram na manhã do dia de Natal com sua companheira Georgina Rodríguez e seus cinco filhos.
Caminhando pelo sala de estar, os sete membros da família de Ronaldo são vistos indo em direção à árvore de Natal ao som da icônica música Last Christmas , do Wham !. Todos estão de pijamas.
Ele escreveu: "Esperança que se renova, amor que abraça, família que apoia e luz que guia. Feliz Natal". Veja abaixo: