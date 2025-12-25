A- A+

NATAL Cristiano Ronaldo celebra o Natal com a família; veja a mensagem para os fãs Jogador comemorou a data em família

Cristiano Ronaldo espalhou alegria natalina com sua família ao enviar uma mensagem festiva aos seus fãs nas redes sociais.

O astro português compartilhou um vídeo em sua página do Instagram na manhã do dia de Natal com sua companheira Georgina Rodríguez e seus cinco filhos.

Caminhando pelo sala de estar, os sete membros da família de Ronaldo são vistos indo em direção à árvore de Natal ao som da icônica música Last Christmas , do Wham !. Todos estão de pijamas.

Ele escreveu: "Esperança que se renova, amor que abraça, família que apoia e luz que guia. Feliz Natal". Veja abaixo:

Veja também