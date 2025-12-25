Qui, 25 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta25/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NATAL

Cristiano Ronaldo celebra o Natal com a família; veja a mensagem para os fãs

Jogador comemorou a data em família

Reportar Erro
Cristiano Ronaldo passa véspera de Natal em famíliaCristiano Ronaldo passa véspera de Natal em família - Foto: Instagram / Reprodução

Cristiano Ronaldo espalhou alegria natalina com sua família ao enviar uma mensagem festiva aos seus fãs nas redes sociais.

O astro português compartilhou um vídeo em sua página do Instagram na manhã do dia de Natal com sua companheira Georgina Rodríguez e seus cinco filhos.

Leia também

• Anel de compromisso? Virginia Fonseca e Vini Jr. passam o Natal juntos e postam foto mostrando joia

• Atacante Felipe Caicedo cogita encerrar carreira após assassinato de colega no Equador

• João Fonseca e Hugo Calderano, astros do esporte brasileiro, revelam desejos para 2026

Caminhando pelo sala de estar, os sete membros da família de Ronaldo são vistos indo em direção à árvore de Natal ao som da icônica música Last Christmas , do Wham !. Todos estão de pijamas.

Ele escreveu: "Esperança que se renova, amor que abraça, família que apoia e luz que guia. Feliz Natal". Veja abaixo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter