Cristiano Ronaldo celebra recordes e redenção com Portugal: 'Disseram que estava aposentado'

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Cristiano Ronaldo se tornou nesta terça-feira o primeiro jogador a anotar gols em seis Copas do Mundo distintas. Ao ir às redes duas vezes na goleada sobre o Uzbequistão, por 5 a 0, chegou a 10 bolas nas redes na competição e ainda superou Eusébio, com 9, como o maior goleador de Portugal. Feliz com as marcas, o camisa 7 usou a entrevista pós-jogo para desabafar aos críticos.



"Muito feliz (com as marcas), mas para mim o mais importante é o trabalho que a equipe fez. Trabalhamos duro e sabíamos que isso ia acontecer (primeiro vitória)", celebrou o astro de 41 anos. "Trabalhamos bem, melhoramos (após frustrante 1 a 1 com RD Congo na estreia). Obviamente, para mim, os recordes são bonitos de se baterem, mas o mais bonito é alcançar os objetivos, passar da eliminatórias, e acho que com quatro pontos já passamos."





Após 'cravar' a classificação ao mata-mata da Copa dos Estados Unidos, Canadá e México, Cristiano Ronaldo revelou que encarou uma semana dura pela frente após críticas de que não conseguia mais render em alto nível.



Sua apresentação abaixo do esperado diante de RC Congo renderam questionamentos se ainda poderia ajudar Portugal. "Eu sabia que quem trabalha, Deus ajuda. A meus companheiros também. Foi uma semana difícil, me trataram como aposentado do futebol, e aguentei firme, sempre acredito no futebol e estamos de volta."



Portugal volta a campo no sábado, para a rodada final do Grupo K, dependendo apenas de suas forças para fechar na liderança da chave. O embate é diante da Colômbia, em Miami, e onde Cristiano Ronaldo buscará melhorar ainda mais suas marcas.

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