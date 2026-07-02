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FUTEBOL Cristiano Ronaldo celebra vaga de Portugal e fala sobre pênalti: "Tive um pressentimento" Agora, eles enfrentam a Espanha na segunda-feira pelas oitavas

Cristiano Ronaldo foi um dos grandes personagens do jogaço entre Portugal e Croácia, que terminou com vitória de virada portuguesa por 2 a 1, pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo, nesta quinta-feira. Foi dele, de pênalti, o gol de empate no BMO Field, em Toronto, no Canadá. Agora, eles enfrentam a Espanha na segunda-feira pelas oitavas.

Cristiano deixou o campo contrariado aos 35 minutos do segundo tempo e viu do banco o herói Gonçalo Ramos vencer de cabeça a defesa croata e virar. Ao fim do duelo, o camisa 7 falou com a imprensa na zona mista sobre a penalidade.

"Hoje à tarde tive um pressentimento que teria um pênalti. Já estava preparado desde a tarde. Eu senti que iria acontecer, é difícil, não vou deixar de dizer. Pulsação muito acelerada, mas tentei confiar naquilo que sinto, no meu instinto. Acreditar que eu iria marcar, e isso eu acredito sempre. Bati bem, foi um desbloqueio emocional para todos nós, porque depois de marcar sentimos que poderíamos ganhar o jogo e estou muito feliz, obviamente", disse à CazéTV.

O gol de hoje foi o terceiro de Ronaldo na Copa 2026, o primeiro dele em mata-mata na história do torneio; ele havia marcado duas vezes diante do Uzbequistão, na segunda rodada da fase de grupos Ao todo, ele tem 11 gols em Mundiais, sendo o único atleta da história a marcar em seis edições diferentes.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história das seleções, com 146 gols marcados em jogos oficiais e amistosos. Por Portugal, o cinco vezes melhor jogador do mundo conquistou a única Eurocopa da história do país, em 2016. Também foi bicampeão da Liga das Nações, nas temporadas 2018/19 e 2024/25, a última disputada até o momento.

Mais cedo, antes do duelo, a irmã de Cristiano, Katia Aveiro, havia dito que a Copa do Mundo será o último torneio do craque com a camisa da seleção portuguesa e que todos deveriam "aproveitar". Atuando pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, Ronaldo ainda almeja o milésimo gol na carreira. São 976 bolas na rede até aqui, faltando apenas 24 para a grande marca.

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