Cristiano Ronaldo chega a 969 gols e se aproxima da marca histórica de 1.000
Atacante português lidera grande fase do Al Nassr, amplia sequência de vitórias e mantém ritmo impressionante na busca de um dos marcos mais simbólicos da história do futebol
Na madrugada deste sábado (12), o atacante português Cristiano Ronaldo alcançou a marca de 969 gols na carreira e foi o principal nome na vitória do Al Nassr por 2 a 0 sobre o Al Okhdood. O resultado mantém a equipe na liderança do Campeonato Saudita.
O gol do português nasceu de uma jogada pela direita. Ronaldo surgiu como elemento surpresa, dominou com categoria, avançou e finalizou com precisão, sem dar chances ao goleiro. Ainda no primeiro tempo, criou outras oportunidades, mas encontrou resistência da defesa adversária.
Na etapa final, o camisa 7 voltou a ser decisivo, desta vez na origem do segundo gol. Ele iniciou a jogada com um passe em profundidade para Sadio Mané, que cruzou para a área. Após a bola bater na trave em cabeçada de Kingsley Coman, João Félix aproveitou o rebote para ampliar.
Com o resultado, o Al Nassr chega a 14 vitórias consecutivas e abre cinco pontos de vantagem sobre o Al Hilal, com seis rodadas restantes e um confronto direto ainda no calendário. A sequência reforça a consistência da equipe no momento mais decisivo da temporada.
Recuperado de lesão muscular, Ronaldo apresenta alto nível físico e mantém protagonismo absoluto. Mesmo sem marcar novamente no segundo tempo, quando deixou o campo aos 82 minutos, visivelmente incomodado, sua atuação teve influência direta no resultado.
De acordo com o jornal Marca, o português não mira apenas o título nacional. O grande objetivo é alcançar a marca de 1.000 gols.