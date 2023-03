A- A+

Futebol Internacional Cristiano Ronaldo comemora recorde de jogos por seleções com 2 gols contra Liechtenstein Portugal largou na frente do grupo J e lidera porque fez um gol a mais que a Bósnia

Portugal derrotou Liechtenstein por 4x0 nesta quinta-feira (23) e seu capitão, o atacante Cristiano Ronaldo, que bateu o recorde de jogos por uma seleção nacional, marcou dois gols na partida em Lisboa, válida pelas eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

CR7 marcou de pênalti aos seis e de falta 18, ambos na segunda etapa, para completar uma goleada que foi aberta por João Cancelo aos oito do primeiro e Bernardo Silva aos dois do segundo.

O atacante de 38 anos, agora no Al-Nassr da Arábia Saudita, fez seu 197º jogo por Portugal e superou o kuwaitiano Bader Al-Mutawa, com quem dividia o recorde.

O cinco vezes Bola de Ouro é também o maior artilheiro entre todas as seleções desde o dia 1º de setembro, quando marcou duas vezes contra a Irlanda e superou os 109 gols do iraniano Ali Daei. Com os dois gols desta quinta-feira, o português soma agora 120.

Portugal inicia com uma vitória tranquila sua nova era sob o comando do técnico espanhol Roberto Martínez.

Contra a fraca seleção de Liechtenstein, os portugueses não tiveram que pisar no acelerador e logo aos oito minutos, Cancelo abriu o placar com um chute de longe que desviou em Cristiano.

O segundo gol saiu no final do primeiro tempo, com Bernardo Silva.

- Festa nas arquibancadas -

Antes de o meia do Manchester City marcar, Portugal mostrou deficiência nas finalizações e perdeu várias chances de ampliar, duas delas com Cristiano Ronaldo, em uma cabeçada que saiu por cima (22') e em outra finalização que o goleiro Benjamin Buchel salvou (27').

Enfim, chegou a hora do camisa 7 balançar as redes: primeiro de pênalti e depois em uma cobrança de falta com a sua assinatura.

No Estádio José Alvalade, os torcedores gritavam o nome de Cristiano em seu primeiro jogo por Portugal desde que deixou o futebol europeu para atuar na Arábia Saudita.

Depois de marcar seus gols, CR7 foi substituído por Gonçalo Ramos, que no Copa do Mundo de 2022 tomou sua vaga de titular da equipe. Mais uma vez a torcida aplaudiu o atacante.

Com a vitória, Portugal assume a liderança do Grupo J das eliminatórias da Euro à frente no saldo de gols da Bósnia, que nesta quinta-feira bateu a Islândia por 3x0.

A seleção portuguesa continua sua campanha no domingo, contra Luxemburgo.

