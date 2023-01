A- A+

futebol Cristiano Ronaldo comete gafe e diz que vai jogar na África do Sul Declaração de CR7 foi dada durante coletiva de apresentação ao seu novo clube, o Al Nassr, da Arábia Saudita; atleta revelou ter recebido propostas para jogar no Brasil

Cristiano Ronaldo cometeu uma gafe durante sua entrevista coletiva de apresentação ao Al Nassr, clube da Arábia Saudita, nesta quarta-feira (04). O atacante português disse que jogaria na África do Sul.

Para mim, não é o fim da minha carreira vir para a África do Sul. Eu realmente não me preocupo com o que as pessoas dizem, afirmou.

A declaração de CR7 foi dada após ser perguntado sobre as ofertas que recebeu depois de sua saída do Manchester United. O português revelou ter recebido propostas do Brasil.

Tive muitas ofertas na Europa, muitas no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, até em Portugal, disse.

