FUTEBOL Cristiano Ronaldo compra 25% de time espanhol e avança para realizar sonho de ser dono de clube Astro português investe por meio da CR7 Sports Investments e vê 'grande potencial de crescimento' na equipe da segunda divisão espanhola

O atacante Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira a compra de 25% do Unión Deportiva Almería, equipe que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol. O movimento marca mais um passo do astro português em direção a um objetivo já declarado publicamente: tornar-se dono de um clube de futebol.

A participação será detida pela CR7 Sports Investments, subsidiária da CR7 SA criada para gerir os investimentos do jogador no setor global do esporte. Segundo comunicado divulgado pela assessoria do atleta, a operação representa "um passo decisivo na expansão do seu portefólio global de investimentos".

Há muito que ambiciono contribuir para o futebol, muito para além do campo. O UD Almería, em Espanha, é um clube com bases sólidas e um claro potencial de crescimento. É com grande entusiasmo que vejo a minha colaboração com a sua equipa de liderança para apoiar a próxima fase de desenvolvimento do clube afirmou Cristiano Ronaldo, de acordo com o jornal local SiC Notícias.

O anúncio ocorre um dia após o atacante atingir a marca de 965 gols na carreira profissional, reforçando sua condição de um dos maiores artilheiros da história do futebol. Aos 40 anos, o português amplia agora sua atuação fora das quatro linhas, mirando a gestão esportiva.

O presidente do Almería, Mohamed Al Khereiji, celebrou a entrada do novo sócio.

Estamos muito satisfeitos por Cristiano ter escolhido o nosso clube para investir. Ele é considerado o melhor jogador de todos os tempos, conhece muito bem as ligas espanholas e compreende o potencial do que estamos a construir aqui, tanto em termos da equipa como da academia disse o dirigente.

