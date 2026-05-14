Cristiano Ronaldo compra ações da LiveMode, dona da CazéTV

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Lenda do futebol, o português Cristiano Ronaldo acertou a compra de participação na LiveModeTV, divisão internacional da LiveMode, empresa brasileira responsável pela CazéTV. A informação foi anunciada nesta quinta-feira, 14.

O atacante português passa a integrar o quadro de acionistas da companhia, criada para expandir o modelo de transmissões digitais desenvolvido no Brasil para outros mercados, especialmente durante a Copa do Mundo de 2026.



Segundo a publicação, o jogador adquiriu uma participação considerada relevante na operação internacional da empresa, embora os valores envolvidos no negócio não tenham sido revelados.



"A missão é levar o esporte para todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. O esporte pode transformar vidas e queremos enriquecer esse ecossistema, ampliando o alcance e o engajamento das grandes competições por meio de transmissões no YouTube e conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais", afirmou Cristiano Ronaldo.

We’re proud to announce that Cristiano Ronaldo is the newest partner of LiveModeTV.



Together, we’re bringing live football to YouTube in a new way, with fans at the center of everything.



Follow @LiveModeTV_PT and subscribe to https://t.co/z7313uZ2nr to find out more. pic.twitter.com/XMc7pdHFAK — LiveModeTV (@LiveModeTV_PT) May 14, 2026



O primeiro grande movimento da expansão será em Portugal, onde a empresa pretende transmitir gratuitamente partidas da Copa do Mundo de 2026 pelo YouTube.



A estratégia segue o mesmo modelo que ajudou a impulsionar a CazéTV no Brasil: transmissões esportivas abertas em plataformas digitais, sustentadas principalmente por publicidade e acordos comerciais, em vez de assinaturas tradicionais.



A CazéTV acumulou 3,7 bilhões de visualizações apenas no YouTube em 2025. A empresa afirma que 11 das 16 maiores lives da história da plataforma pertencem ao canal esportivo.



A chegada de Cristiano Ronaldo também é vista como um passo importante para ampliar o alcance global do projeto. O português é atualmente a pessoa mais seguida do mundo no Instagram, com mais de 660 milhões de seguidores, além de manter presença forte no YouTube e em outras redes sociais.

Cristiano Ronaldo atuando pelo Al-Nassr. Foto: Fayez Nureldine/AFP



Aos 41 anos, Cristiano segue em atividade pelo Al-Nassr e, paralelamente à carreira nos gramados, vem ampliando seus investimentos em diferentes áreas, incluindo hotéis, academias, marcas próprias e comunicação.



Thiago Tourinho, um dos sócios da LiveMode, destacou o peso da entrada do jogador no projeto. "Poucas pessoas representam tão bem a paixão, a ambição e o alcance global do esporte como ele, e sua conexão de longa data com as novas gerações de fãs torna essa parceria ainda mais significativa", destacou.

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