Cristiano Ronaldo compra imóvel em famosa ilha em forma de palmeira em Dubai

Cristiano Ronaldo parece cada vez mais adaptado à sua nova vida no Oriente Médio. Perto de completar um ano atuando pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, o craque português decidiu fazer um novo investimento na região. Segundo a agência Bloomberg, o jogador comprou uma mansão na Palm Jumeirah, famosa ilha artificial em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, conhecida como "Ilha dos Bilionários".

O imóvel, no entanto, ainda está em fase de construção, devendo ser entregue ainda neste ano. Além disso, não foram revelados detalhes sobre a mansão, nem o custo para erguer a edificação, embora haja especulações de que esteja na casa das "dezenas de milhões de euros".

Segundo o jornal português Record, a título de curiosidade, "uma das mansões de 30 mil metros quadrados que estão à venda na Ilha dos Bilionários possui seis quartos, acesso privado à praia, uma sala de exposição para até sete carros, spa, alojamento para funcionários e ainda uma piscina com vista completa para o centro de Dubai".

De acordo com a Bloomberg, a localidade, "que possui um clube de iates, resort de praia e restaurantes de alta gastronomia", já é o "lar do bilionário saudita Mohammed Abdul Latif Jameel, bem como do magnata israelense do jogo Teddy Sagi", segundo pessoas familiarizadas com o assunto que pediram anonimato.





Outros proprietários de imóveis no local seriam a "magnata angolana Isabel dos Santos e a esposa do bilionário russo Andrei Skoch". Ainda segundo a publicação, o mercado imobiliário em Dubai recentemente quebrou um recorde de vendas de casa que durava uma década, um resultado da flexibilização do governo para as leis de visto, cedendo autorizações para quem buscava emprego na região.

O aumento também foi impulsionado por uma "entrada de indivíduos de alto patrimônio líquido, desde ricos indianos em busca de segundas residências até milionários em criptomoedas e compradores russos".

