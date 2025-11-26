A- A+

FUTEBOL Cristiano Ronaldo dá relógios de luxo personalizados aos campeões da Liga das Nações Capitão da seleção de Portal pediu ao amigo relojoeiro Jacob Arabo peças únicas

Cristiano Ronaldo presenteou os colegas da seleção portuguesa com relógios personalizados da luxuosa Jacob & Co, como forma de celebrar a conquista da Liga das Nações, em junho de 2025. A edição, limitada a 35 exemplares, traz design exclusivo, mostrador esqueleto e o brasão de Portugal.

Segundo o SiC Notícias, o capitão encomendou as peças diretamente ao amigo Jacob Arabo, fundador da marca, e enviou os relógios aos jogadores no primeiro jogo de qualificação para o Mundial, diante da Armênia.

O gesto também incluiu uma homenagem especial a Diogo Jota, morto em julho após um acidente de carro. Cristiano mandou produzir um relógio com o nome e o número do atacante e o enviou à família do jogador.

O preço dos modelos não foi divulgado, mas, devido aos materiais e à exclusividade da coleção, deve alcançar vários milhares de euros.

A homenagem está diretamente ligada ao título conquistado pela Seleção em 8 de junho, na Allianz Arena, em Munique, diante da Espanha. Após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, Portugal venceu por 5 a 3 nos pênaltis e levantou o troféu sob liderança de Cristiano Ronaldo.

Veja também