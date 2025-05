Cristiano Ronaldo descobre idade metabólica 11 anos mais jovem e afirma: "Jogarei por mais 10"

A- A+

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo surpreende ao revelar que sua idade metabólica é de apenas 28,9 anos, conforme testes realizados pela empresa de tecnologia Whoop, especializada em monitoramento de saúde e desempenho físico. Durante participação no podcast da empresa, da qual é embaixador, o craque português comentou:

— Nem acredito que é tão boa. 28,9. Isso significa que vou jogar futebol por mais 10 anos.

Os testes da Whoop avaliam dados fisiológicos como frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca, recuperação e qualidade do sono, oferecendo uma visão detalhada sobre a condição física do atleta. Os resultados indicam que Ronaldo é fisiologicamente 11 anos mais jovem do que sua idade cronológica.

Atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, Ronaldo mantém uma rotina rigorosa de treinos, alimentação e descanso, fatores que contribuem para sua longevidade no esporte. Com mais de 1.000 jogos profissionais e 792 gols na carreira, o atacante já conquistou cinco prêmios Ballon d'Or e cinco títulos da Liga dos Campeões.

A revelação reforça a dedicação de Ronaldo à sua forma física e alimenta as expectativas de que ele possa continuar atuando em alto nível por mais tempo.

— Quando é jovem, pensas que vais viver para sempre, que vais ter força para sempre, pensas que és inquebrável. Quando tens 25, não é o mesmo do que quando tens 30, sobretudo no futebol. Mas ainda me sinto bem, dou prioridade à recuperação e ao sono muito mais do que antes — comentou o jogador .

