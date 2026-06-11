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Copa do Mundo Cristiano Ronaldo desperta desconfiança na imprensa após atuação contra Nigéria: "Desajeitado" Jornais da Europa deram a Cristiano Ronaldo após as chances desperdiçadas pelo atacante no amistoso de Portugal contra a Nigéria

Frustrado, desajeitado, enigma. Essas foram algumas das avaliações que os jornais da Europa deram a Cristiano Ronaldo após as chances desperdiçadas pelo atacante no amistoso de Portugal contra a Nigéria, na noite desta quarta-feira, em Leiria.

Apesar da vitória sobre os africanos por 2 a 1, o que chamou a atenção foi o seu rendimento abaixo do esperado em campo.



O "As", da Espanha, tratou o atual jogador como um "enigma", destacou a sua falta de pontaria e "a dificuldade de balanças as redes", colocando em xeque a sua fase neste início de disputa da Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Ainda segundo a publicação, "o camisa 7 português teve chances, mas mais uma vez não conseguiu converter quando estava na frente do gol. Isso pode ser motivo de preocupação antes de sua estreia como titular".



Também na Espanha, o noticioso "Marca" exaltou a exibição de Francisco Conceição, que definiu a vitória de 2 a 1 com um bonito gol para Portugal, mas não deu destaque para o camisa sete. Em tom crítico, o jornal afirmou que "Portugal é um dos favoritos, mas não transborda entusiasmo".



Na França, CR7 também foi criticado. A rádio francesa RMC Sports colocou o jogador "desajeitado" por desperdiçar tantas oportunidades contra os nigerianos.



Já para o jornal "Bild", da Alemanha, a avaliação de sua atuação foi a de um jogador "frustrado" após o encontro com a Nigéria. "O astro português ainda não está em forma para o Mundial. Portugal sofreu para vencer a Nigéria.

Os adeptos portugueses têm motivos para se preocupar: Ronaldo desperdiçou várias oportunidades e isto contra um adversário que nem sequer estará no Mundial. CR7 não mostrou a sua habitual precisão nos remates no ensaio geral para o Mundial".

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