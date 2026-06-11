Cristiano Ronaldo desperta desconfiança na imprensa após atuação contra Nigéria: "Desajeitado"
Jornais da Europa deram a Cristiano Ronaldo após as chances desperdiçadas pelo atacante no amistoso de Portugal contra a Nigéria
Frustrado, desajeitado, enigma. Essas foram algumas das avaliações que os jornais da Europa deram a Cristiano Ronaldo após as chances desperdiçadas pelo atacante no amistoso de Portugal contra a Nigéria, na noite desta quarta-feira, em Leiria.
Apesar da vitória sobre os africanos por 2 a 1, o que chamou a atenção foi o seu rendimento abaixo do esperado em campo.
O "As", da Espanha, tratou o atual jogador como um "enigma", destacou a sua falta de pontaria e "a dificuldade de balanças as redes", colocando em xeque a sua fase neste início de disputa da Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.
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Também na Espanha, o noticioso "Marca" exaltou a exibição de Francisco Conceição, que definiu a vitória de 2 a 1 com um bonito gol para Portugal, mas não deu destaque para o camisa sete. Em tom crítico, o jornal afirmou que "Portugal é um dos favoritos, mas não transborda entusiasmo".
Na França, CR7 também foi criticado. A rádio francesa RMC Sports colocou o jogador "desajeitado" por desperdiçar tantas oportunidades contra os nigerianos.
Já para o jornal "Bild", da Alemanha, a avaliação de sua atuação foi a de um jogador "frustrado" após o encontro com a Nigéria. "O astro português ainda não está em forma para o Mundial. Portugal sofreu para vencer a Nigéria.
Os adeptos portugueses têm motivos para se preocupar: Ronaldo desperdiçou várias oportunidades e isto contra um adversário que nem sequer estará no Mundial. CR7 não mostrou a sua habitual precisão nos remates no ensaio geral para o Mundial".