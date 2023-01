A- A+

CR7 Cristiano Ronaldo deverá estrear pelo Al Nassr na liga saudita no dia 22 de janeiro O craque português está liberado para jogar após rescisão com o camaronês Vincent Aboubakar

O atacante português Cristiano Ronaldo deve estrear no campeonato da Arábia Saudita pelo Al Nassr no domingo, 22 de janeiro, disse à AFP neste sábado uma fonte próxima ao novo clube do craque português.

CR7, de 37 anos, vai poder jogar com a sua nova equipe depois de o Al Nassr ter rescindido o contrato do camaronês Vincent Aboubakar e assim se adaptar ao número máximo de oito jogadores estrangeiros fixado pela Federação Saudita de Futebol.

Cristiano Ronaldo, apresentado em Riad no início desta semana, estará disponível no dia 22 de janeiro, para o jogo em casa contra o Ettifaq. De agora em diante, ele cumprirá uma suspensão de dois jogos imposta em novembro, enquanto ainda jogava pelo Manchester United na Premier League inglesa.

"O Al Nassr rescindiu o contrato de Vincent Aboubakar, de comum acordo, e (o jogador) recebeu todas as compensações financeiras a que tinha direito", disse uma fonte próxima ao clube saudita.

Cristiano Ronaldo cumpriria seus dois jogos de suspensão nos jogos do Al Nassr contra o Al Ta'ee e o Al Shabab, disse a mesma fonte, que não confirmou a saída de Aboubakar (30 anos) rumo ao Manchester United. Se limitou a especificar que o jogador já está livre e pode negociar com o clube de sua preferência.

Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, se comprometeu com o clube saudita até 2025 e seu salário estimado é de 200 milhões de euros (US$ 211 milhões) durante o período de seu contrato.

O português foi recebido na terça-feira como ídolo por 25.000 torcedores no estádio Mrsool Park, em Riad, e ele disse naquele dia que esta contratação não marca o fim de sua carreira, mas uma nova etapa em seu objetivo de continuar quebrando recordes no futebol.

A chegada de Cristiano Ronaldo à Arábia Saudita faz parte do desejo das autoridades do reino de impulsionar o campeonato nacional de futebol, justamente agora que o vizinho Catar sediou a Copa do Mundo no final de 2022.

A Arábia Saudita poderá apresentar uma candidatura conjunta com a Grécia e o Egito para sediar a Copa do Mundo de 2030.

