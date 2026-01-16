A- A+

Futebol Cristiano Ronaldo dobra ganhos de Messi e é o atleta mais bem pago do mundo; veja ranking Entre os brasileiros, Neymar foi quem mais ganhou em 2025, ficando em 30º lugar no ranking do 'Sportico", com renda total de 60 milhões de dólares (R$ 322 milhões)

Jogador com mais gols na história do futebol pela contagem da Fifa, Cristiano Ronaldo também tem outra marca para se orgulhar. Segundo lista divulgada pelo portal 'Sportico', o craque português é o atleta mais bem pago do mundo, com os rendimentos no ano passado chegando a 260 milhões de dólares (cerca de R$ 1,3 bilhão, na cotação atual).





O valor é tão significativo que Cristiano Ronaldo recebe o dobro comparado a Lionel Messi, astro do Inter Miami. Ainda conforme o portal, o argentino, terceiro colocado no ranking, faturou 130 milhões de dólares — sendo 60 milhões em sálario e 70 em patrocínios. O lutador mexicano Canelo Álvarez aparece em segundo, recebendo 137 milhões de euros.

Os 100 atletas mais bem pagos incluem jogadores de oito modalidades esportivas e 28 países. Eles ganharam um total estimado de 6,05 bilhões de dólares em 2025, incluindo 4,63 bilhões em salários e prêmios em dinheiro, além de 1,42 bilhão fora de campo, quadra, percurso ou pista. Nenhuma mulher aparece no top-100.

Entre os brasileiros, Neymar foi quem mais ganhou em 2025. O camisa 10 do Santos aparece em trigésimo lugar no ranking do 'Sportico", com renda total de 60 milhões de dólares (R$ 322 milhões). Vinícius Júnior, do Real Madrid, é o 34º, com 58 milhões de dólares (R$ 311 milhões).

Veja também