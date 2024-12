Aos 39, Cristiano Ronaldo diz que é novo e fala sobre futuro: 'Vou ser dono de um grande clube'

A- A+

O atacante português Cristiano Ronaldo afirmou nesta sexta-feira (27) que tem planos de ser proprietário de "um grande clube". Aos 39 anos, ele disse ainda ser "muito novo". As declarações do jogador do Al-Nassr foram dadas durante uma premiação em Dubai.

"Ainda sou muito novo, tenho muitos planos, mas registrem as minhas palavras: vou ser dono de um grande clube, com certeza", afirmou Cristiano Ronaldo, que descartou algumas funções ligadas ao futebol. "Nunca serei um treinador. Presidente de um clube também não."

Ele diz que adquirir um clube de futebol é algo que faz parte de seus planos. "Vai depender do momento… Se tenho algum clube em mente? Alguns, talvez", afirmou ele sem citar nomes.

Com duas passagens pelo Manchester United, o atacante disse ser difícil voltar ao clube inglês como jogador. "A Premier League (o Campeonato Inglês) é a liga mais difícil do mundo. Todas as equipas são boas, lutam e são fortes. Hoje o futebol também é diferente", afirmou ele, citando o problema do ex-clube.

"Disse isto quando saí de lá, o problema não são os treinadores. Dou sempre este exemplo, se tivermos um aquário com um peixe doente, se o tirarmos de lá, tratarmos dele e voltarmos a pô-lo no aquário, voltará a ficar doente. Este é o problema", disse o atacante, que deixou o clube em 2022.

"Se eu for dono do clube, vou esclarecer as coisas e ajustar o que eu acho que está errado", completou Cristiano Ronaldo, que participou de um painel com o goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid.

Na atual temporada, Cristiano Ronaldo disputou 19 partidas pelo Al-Nassr por quatro competições diferentes, marcando 16 gols e conseguindo 3 assistências.



