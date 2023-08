A- A+

Fenômeno dos gramados e o marketing, Cristiano Ronaldo se tornou a primeira pessoa a atingir a marca de 600 milhões de seguidores na real social Instagram. É a mais recente marca pessoal do atacante do Al-Nassr, que recentemente superou Kylie Jenner como o perfil mais bem pago por uma postagem publicitária e também passou a ser o jogador com maior remuneração numa temporada.

Apenas uma conta tem mais seguidores que o atleta português: a própria conta oficial do Instagram, que reúne 651 milhões de internautas. CR7 bateu a marca neste fim de semana, quando fez dois gols e conquistou o primeiro título com a camisa do clube saudita. A foto do craque com a taça já passou de 19,6 milhões de curtidas na rede.

Depois dele, a segunda pessoa mais seguida na plataforma é Lionel Messi, com 482 milhões de fãs. O top 10 conta com estrelas como as cantoras Selena Gomez, Ariana Grande e Beyoncé, além de Kylie Jenner e sua irmã Kim Kardashian.

Entre os brasileiros, destacam-se Neymar, com 211 milhões; Ronaldinho Gaúcho, com 74,3 milhões; o lateral Marcelo, com 64,9 milhões; e Anitta, com 64,6 milhões, mas nenhum deles compõe o ranking dos dez mais.

Veja abaixo o ranking das contas mais populares do Instagram:

Instagram - @instagram - 651 milhões

Cristiano Ronaldo - @cristiano - 600 milhões

Lionel Messi - @leomessi - 482 milhões

Selena Gomez - @selenagomez - 427 milhões

Kylie Jenner - @kyliejenner - 398 milhões

Dwayne Johnson - @therock - 388 milhões

Ariana Grande - @arianagrande - 378 milhões

Kim Kardashian - @kimkardashian - 363 milhões

Beyoncé - @beyonce - 315 milhões

Khloe Kardashia - @khloekardashian - 311 milhões

