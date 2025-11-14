A- A+

Futebol Cristiano Ronaldo é expulso pela primeira vez pela seleção de Portugal e é dispensado da equipe Aos 40 anos, capitão português tomou cartão vermelho direto em derrota para a Irlanda e pode perder estreia da Copa do Mundo de 2026

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo viveu um episódio inédito na longa trajetória pela seleção de Portugal. O capitão foi expulso pela primeira vez em 22 anos, durante a derrota por 2 a 0 diante da República da Irlanda, nesta quinta-feira, em Dublin. Após o jogo, o atacante foi dispensado pela comissão técnica.

O lance decisivo ocorreu aos 59 minutos, quando Ronaldo acertou uma cotovelada nas costas de Dara O'Shea, zagueiro do Ipswich Town.

Inicialmente advertido com cartão amarelo, o astro do Al-Nassr acabou recebendo vermelho direto após revisão do VAR.

Ao deixar o campo, CR7 aplaudiu ironicamente o público irlandês, que o vaiava, e chegou a se dirigir ao técnico rival — com quem trocou um aperto de mãos conciliador após o apito final.

Esta foi a 13ª expulsão da carreira de Ronaldo, sendo a 9ª por vermelho direto. Ele já havia sido expulso seis vezes pelo Real Madrid, cinco pelo Manchester United e uma pela Juventus — mas nunca antes pela Seleção Portuguesa.

O incidente pode ter consequências imediatas: se o Comitê Disciplinar da UEFA aplicar suspensão de dois jogos, o craque poderá ficar fora da estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026, caso o time garanta vaga direta no próximo domingo.

Caso o país precise disputar o play-off, Ronaldo teria a chance de voltar antes, dependendo da classificação.

