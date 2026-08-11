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Futebol Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casam em Portugal O casamento ocorreu um ano depois de a influenciadora de 32 anos anunciar o noivado nas redes sociais

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casaram nesta terça-feira (11) em uma cerimônia civil íntima celebrada em Cascais, próximo de Lisboa, informou à AFP a Brunswick Group, agência que representa o astro português.

O jogador de 41 anos compartilhou em sua conta no Instagram uma foto de sua mão com a de sua noiva usando as alianças.

Os cinco filhos de CR7 estavam presentes na cerimônia, que foi "privada e íntima", acrescentou a empresa que gerencia as relações públicas do atacante do Al-Nassr.

Cristiano e Georgina se casaram exatamente um ano depois de a influenciadora de 32 anos anunciar o noivado nas redes sociais.

Vencedor de cinco Bolas de Ouro, Cristiano Ronaldo disputou na América do Norte sua última Copa do Mundo pela seleção de Portugal, eliminada nas oitavas de final pela campeã Espanha.

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