Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vivem crise no casamento, diz jornal espanhol

O relacionamento de sete anos entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez está em crise, revelou o jornal espanhol Mundo Desportivo nesta segunda-feira (17). Segundo o veículo, os dois estariam atravessando um momento difícil na relação, desde que a modelo argentina estreou a segunda temporada de série documental na Netflix, "Soy Georgina", em março deste ano. O craque teria se incomodado com o comportamento da noiva, por acreditar que ela "mudou radicalmente" após a fama.

O atleta teve apenas uma breve aparição na segunda parte da série, que retrata a vida luxuosa da digital influencer e sua família. Sem muitas cenas no documentário, a ausência do craque português chamou a atenção dos fãs e despertou suspeitas de conflitos no noivado. Apesar disso, o Mundo Desportivo aponta que as crises não são de hoje e que CR7 considera a conduta da companheira como "excessivamente egocêntricas".

Em janeiro deste ano, o atacante foi oficialmente apresentado como novo jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, clube pelo qual assinou contrato pelas próximas três temporadas. O tempo na equipe arábe deve garantir quase € 200 milhões por ano, cerca de R$ 1,09 bilhão na atual cotação do euro, entre salários e acordos de publicidade.

No dia da apresentação de CR7, vídeos em que os dois estão juntos foram apontados pelos internautas como uma prova do desconforto e da possível falta de cumplicidade entre os dois.

