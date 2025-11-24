Cristiano Ronaldo e Georgina vão se casar em Portugal após a Copa do Mundo de 2026, diz jornal
Cerimônia será na Sé do Funchal, seguida de festa em hotel de luxo
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, noivos desde agosto, vão casar na ilha da Madeira no verão de 2026, logo após o Mundial, segundo avançou nesta segunda-feira o Jornal da Madeira.
A cerimônia, de acordo com a publicação, será realizada na Sé do Funchal, seguida de uma festa num hotel de luxo da região.
O pedido de casamento ocorreu em agosto, nove anos após o início da relação. O noivado foi anunciado nas redes sociais e detalhado recentemente por Ronaldo em entrevista a Piers Morgan. O capitão da Seleção Portuguesa explicou por que decidiu fazer o pedido agora:
— As coisas boas vêm na hora certa. Às vezes precisas de tempo. Achei que era o momento porque é a mãe dos meus filhos e a pessoa que mais amo. É o momento certo… é um capítulo bonito da vida.
Ronaldo descreveu ainda como foi o momento íntimo em que pediu Georgina em casamento:
— Um dos meus amigos estava a filmar, era 01h da manhã. As minhas filhas estavam a dormir. O meu amigo deu-me o anel, dei-lho e as minhas filhas chegaram… Não planeei. Foi um momento bonito, fiz um discurso simples. Não sou muito romântico; sou romântico à minha maneira. Ela é a mulher da minha vida.
Na mesma entrevista, Cristiano afirmou que o casal ainda não havia escolhido a data exata, mas pretendia realizar a cerimônia após o Mundial — o que agora se confirma. Revelou também que Georgina prefere eventos menores e privados, ao contrário das grandes celebrações.
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez conheceram-se numa loja da Gucci em Madrid, em 2016, e assumiram o relacionamento em 2017.