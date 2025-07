A- A+

Luto no Futebol Cristiano Ronaldo e outros jogadores lamentam morte de Diogo Jota: 'A vida às vezes é cruel' Atleta estava viajando pela Espanha com o irmão, que, segundo a federação portuguesa, também não resistiu aos ferimentos

Colegas de profissão e ídolos do esporte lamentaram a morte do jogador da seleção de Portugal e do Liverpool Diogo Jota. O atleta faleceu nesta quinta-feira, aos 28 anos, depois de sofrrer um acidente de trânsito na Espanha.

Jota viajava com o irmão pela província de Zamora quando o carro em que estava saiu da estrada, bateu e pegou fogo. As informações foram confirmadas pela jornal Marca e por outros veículos da imprensa europeia.

O astro da seleção de Portugal Cristiano Ronaldo lamentou a morte do atacante Diogo Jota em uma postagem no Instagram. Ele declarou que a passagem do companheiro "não faz sentido".



"Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta", lamentou o jogador do Al-Nassr.







Em um story do Instagram, o companheiro de seleção portuguesa Ruben Neves também prestou homenagens a Jota. "Dizem que só perdemos pessoas quando as esquecemos. Eu nunca vou te esquecer!", destacou o defensor do Al-Hilal, que atuou com o atacante nos tempos de Wolverhampton.

O goleiro David De Gea postou uma foto de Jota no X e ressaltou que "a vida às vezes é cruel".

Sometimes life is too cruel pic.twitter.com/96YKxYW9Gh — David de Gea (@D_DeGea) July 3, 2025



Também pelo X, o ex-astro da seleção da Inglaterra Rio Ferdinand lamentou a partida de Jota e de André. "De cortar o coração Meus pensamentos e orações estão com Diogo Jota, André Silva, sua família e amigos!", escreveu o ídolo do Manchester United.

Absolutely heartbreaking

My thoughts and prayers go out to Diogo Jota, Andre Silva, their family & friends! https://t.co/HiLNZ4XT7S — Rio Ferdinand (@rioferdy5) July 3, 2025

Gary Neville também prestou solidariedade à família. "Esta é uma notícia de cortar o coração sobre Diogo Jota e seu irmão. Todo o meu amor e os melhores votos à família", escreveu no X.

That is heartbreaking news on Diogo Jota and his brother. All my love and best wishes to his family — Gary Neville (@GNev2) July 3, 2025



Segundo o Marca, Diogo Jota e seu irmão, identificado como André, de 26 anos, sofreram o acidente quando passavam pelo quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria — rota importante para motoristas que saem do norte de Portugal. Os serviços de emergência de Castilla e Leon confirmaram a batida.

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, confirmou que André, que atuava pelo time português Penafiel, também não resistiu aos ferimentos.

"A Federação Portuguesa de Futebol e todo o futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e André Silva, esta manhã, na Espanha. Em meu nome, e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, expresso as minhas mais profundas condolências à família e aos amigos de Diogo e André Silva, bem como ao Liverpool FC e ao FC Penafiel", destacou Proença.

A federação pediu à Uefa que seja feito um minuto de silêncio, nesta quinta-feira, antes do jogo de Portugal contra a Espanha, no Campeonato Europeu de Futebol Feminino. O cartola destacou que Jota, além de bom jogador, era "uma pessoa extraordinária, respeitado por todos os companheiros e adversários, alguém com uma alegria contagiante e uma referência na própria comunidade".

"Perdemos dois campeões. A partida de Diogo e André Silva representa perdas irreparáveis para o futebol português e tudo faremos para, diariamente, honrar o seu legado", destacou Proença.

Jota se profissionalizou no futebol no Paços de Ferreira. Atuou pelo Porto, também de Portugal, e pelo pelo Wolverhampton, do Reino Unido, antes de assinar em 2020 com o Liverpool, equipe no qual vivia o auge da carreira. Ele conquistou os troféus da Premier League e da Copa da Inglaterra, além de duas Copas da Liga.

No mês passado, ao lado de companheiros como Cristiano Ronaldo, o atacante conquistou a Liga das Nações com Portugal, numa vitória nos pênaltis contra a Espanha. Jota jogou 182 vezes pelo Liverpool e representou seu país em 49 ocasiões.

O jogador havia se casado em junho com Rute Cardoso. O casal compartilhou imagens da cerimônia religiosa e da festa nas redes sociais. "Um dia que nunca esqueceremos", escreveram eles, numa postagem com a data do enlace: 22 de junho. O português era pai de três crianças.

